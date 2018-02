Palafrugell obre la convocatòria per trobar un inspector per a la Policia

El Butlletí Oficial de la Província va publicar ahir l'anunci de l'Ajuntament de Palafrugell pel qual convoca el procés per escollir un inspector per la Policia Local. Com ja va publicar aquest diari, la plaça d'inspector està oberta únicament a aquells agents de policia local o dels Mossos d'Esquadra que ja tenen aquest rang. El termini perquè presentin la seva candidatura és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà que la convocatòria hagi estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases de la convocatòria també estableixen que, per poder-hi participar, els candidats han d'acreditar més de dos danys d'antiguitat com a inspector i el nivell C1 de llengua catalana. Els aspirants que reuneixin els requisits hauran de presentar, entre d'altres elements que es valoraran, un projecte de reestructuració i organització de la Policia Local de Palafrugell, «tenint en consideració les funcions que li atribueix la legislació i les característiques i necessitats que planteja el municipi». El projecte ha de tenir entre 30 i 60 pàgines i els que tinguin una qualificació inferior a 7,5 punts –el màxim són 15– quedaran eliminats.

Els candidats a ocupar la plaça d'inspector a la Policia Local palafrugellenca també hauran de sotmetre's a una prova psicotècnica, la qual, com la de català, serà eliminatòria. Les dues altres proves són una entrevista competencial als candidats i la mèdica, que consistirà en un reconeixement mèdic.