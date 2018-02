Construiran un segon pou a Fontanilles per garantir el cabal d'aigua als municipis

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat aquest mes de febrer el pressupost per aquest 2018, que puja a 14.243.275,96 euros. El capitol d'inversions és d'1.837,167,04 euros, dels quals 1.544.456,65 euros provindran d'un préstec. Una situació que ha estat criticada pel portaveu d'Independents per la Bisbal-PSC, Òscar Aparicio, que retreu a l'equip de govern (ERC, CUP i ICV-EUiA) la incapacitat de generar recursos propis per finançar inversions, cosa que es tradueix en un increment de l'endeutament de l'administració.

L'alcalde, Lluís Sais (ERC), ha concretat que l'endeutament es troba dins d'uns «límits raonables» i que la previsió de deute amb la liquidació de l'exercici de l'any passat és que se situï al voltant del 65%, a distància encara del límit del 110% i del 75%, que obliga a demanar autorització a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat a l'hora de concertar un préstec. I ha afegit que amb la liquidació del 2017 podran destinar diners a l'amortització de deute. La previsió d'amortització de préstec que ja contempla el pressupost aprovat per aquest any és d'1.070.000 euros.

Quant a les inversions aprovades, la que té l'import més elevat és la de millores de vies i espais públics, amb 460.000 euros. Amb 250.000 euros d'inversió, hi ha la partida d'equipament i mobiliari per a l'antic ajuntament i millores a les instal·lacions esportives.

També hi ha prevista una inversió de 200.000 euros a un altre municipi, a Fontanilles, per fer un segon pou a la planta potabilitzadora que, des del 2007, que dona servei a la Bisbal; Forallac; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Corçà i Madremanya. La resta de municipis paguen una part proporcional de la inversió, que també contempla fer un forat al costat del primer pou per millorar-ne l'extracció d'aigua i reformar la vàlvula d'impulsió de l'aigua, de manera que pugui subministrar alhora al ramal de la Bisbal i Forallac i al dels altres municipis.

Lluís Sais ha explicat que aquesta intervenció busca garantir els cabals d'aigua que tenen concedits els municipis. El batlle ha manifestat que, amb el pas del temps, l'actual pou ha vist reduïda la quantitat d'aigua que tenia, de manera que, en el cas de la Bisbal, no pot rebre el màxim que té concedit. Si l'hagués rebut en la crisi de l'aigua que va colpejar la Bisbal i Forallac l'agost de 2016 per la presència excessiva de dos herbicides, possiblement podrien haver afrontat la problemàtica de manera diferent. Sais ha afegit que l'obertura d'un segon pou també beneficiarà els altres municipis que reben aigua de Fontanilles.



Pous de Castell d'Empordà

Seguint amb l'aigua, l'Ajuntament bisbalenc invertirà 75.667,04 euros en el sanejament i la millora de l'entorn de protecció dels pous de Castell d'Empordà. En el detall, la Bisbal n'aporta 34.456,65 euros; Forallac, com a receptor també d'aigua d'aquests pous, 13.069,76 euros; i l'ACA, 28.140,63 euros.

Un hidrogeòleg assessor de la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter ja va alertar a aquest diari l'agost de 2016 que aquests perímetres de protecció eren deficients al Baix Ter. Segons el tècnic, aquest perímetre hauria de tenir tres anelles: una d'entre cinc i 20 metres que eviti l'accés de persones als pous; una segona d'un centenar de metres on els cultius mesurin l'ús de pesticides i fertilitzants; i una de tercera de fins a 500 metres amb mesures de seguretat general i d'específiques per a determinats contaminants.