Detenen dos homes per robatori en un bar a Torroella de Montgrí

La Policia Local de Torroella de Montgrí i els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts, a Torroella, dos homes, de 26 i 29 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Roses i l'Escala, com a presumptes autors d'un robatori amb força a establiment, ha informat l'Ajuntament torroellenc.

L'operatiu per a les detencions es va iniciar el dimarts a quarts de sis de la tarda, quan la Policia Local va rebre la trucada d'un veí on explicava com dos joves estaven forçant la porta del darrere d'un bar. Mentre un dels homes estava traient el passador de la part inferior de la porta, l'altre separava els batents amb força. El veí, en veure el que feien aquelles persones, els va recriminar la seva actitud cridant-los, va informar la corporació.

Els lladres, en veure que havien sigut enxampats, van marxar del lloc corrents. Diverses patrulles de mossos i policies locals van dur a terme una recerca al voltant de l'establiment i, en un carrer pròxim al bar, van localitzar un vehicle amb dos ocupants a l'interior que responien a la descripció que els havia facilitat el testimoni. En l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzar les eines que, presumptament, van fer servir per forçar l'establiment. La policia va detenir-los per un delicte contra el patrimoni.

Els detinguts, amb antecedents, van passar aquest dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual va decretar la seva llibertat, van concretar les fonts municipals.