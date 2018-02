L'exbatlle de Palafrugell es presenta com alcalde en un acte promocional

El socialista Juli Fernández va deixar de ser alcalde de Palafrugell el 19 de maig de l'any passat després que prosperés la moció de censura que van presentar els grups d'ERC i quatre dels cinc regidors del grup municipal de CiU. Malgrat que des d'aleshores el batlle de Palafrugell és Josep Piferrer (ERC), Fernández ha anunciat que impulsa la proposta de treball «El teu alcalde al barri», en què el socialista «vol recollir les aportacions i les oponions de veïns i veïnes del municipi». D'aquesta manera, Juli Fernández s'apropia d'un càrrec que no ostenta, actuació que justifica: «També vull reivindicar que soc l'alcalde de molta gent». Piferrer ha criticat que Fernández «enganyi la gent perquè no és l'alcalde» i considera que el socialista «ha començat la campanya electoral un any abans».

La iniciativa de Fernández no és nova. Fa un any ja va promoure una proposta calcalda, «l'alcalde al teu barri», amb la diferència que aleshores ocupava aquest càrrec. Amb el canvi de govern, el nou executiu va descartar-la, segons va explicar aleshores Piferrer, perquè havia estat «un fracàs» ja que les convocatòries no havien tingut gaire assistència.

Ara, el socialista l'ha recuperat per promocionar-se i reivindicar-se com el batlle «de molta gent i contrarrestar que l'actual govern no trepitja els barris». Fernández ha concretat que la primera cita serà aquest dissabte de les onze del matí a la una del migdia a la Sauleda on, segons el socialista, el govern no dona la cara malgrat les obres que causen molèsties als veïns. La intenció de Fernández és repetir la proposta un cop cada mes en barris diferents.

Piferrer ha respost que Fernández és lliure de fer el que cregui oportú, però no li sembla correcte que s'hi presenti com a alcalde, i entén que ho hauria de fer com a cap de l'oposició o cap del PSC. El batlle ha recordat que «no per repetir una mentida, aquesta es farà realitat». Sobre la presència del seu govern als barris, l'alcalde ha explicat que segueix mantenint reunions i que, per exemple, a la Sauleda, hi és un cop a la setmana per seguir les obres que es fan al carrer del Carrilet.