Palafrugell celebra la primera edició del Festival de Robòtica Educativa

L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell i tots els centres educatius del municipi van organitzar i celebrar ahir al pavelló poliesportiu la jornada Palarobòtica 2018, que va suposar el primer Festival de Robòtica Educativa de Palafrugell. L'alcalde, Josep Piferrer, va destacar «el referent que suposen els centres escolars del municipi en aquesta matèria, gràcies als premis internacionals obtinguts en els últims anys». I va afegir que és l'única població on tots els centres educatius aposten per la robòtica. Les activitats es van iniciar amb un taller de Bee Bots i altres activitats robòtiques destinades a l'alumnat de P-5 i de 1r de Primària de tots els centres escolars de Palafrugell. Aquesta activitat es va desenvolupar fins al migdia. Paral·lelament, va gaudir-se d'una mostra de robòtica a càrrec dels nois i noies d'Educació Secundària (ESO) de tots els centres educatius de la vila. El Festival era obert a tothom per mostrar com es treballa la robòtica.