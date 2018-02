Temporada de rècord de creuers a la Costa Brava

La Costa Brava espera marcar un nou rècord de creuers aquest 2018. Aquesta temporada, pels ports de Palamós i Roses hi passaran 57.000 passatgers i s'hi faran 62 escales. Això suposa un increment del 26% en nombre de turistes i d'un 35% en escales respecte a l'any passat, l'anterior rècord històric. Les dades que ha ofert Ports de la Generalitat per al port palamosí són de 47.500 passatgers i 49 escales. En el cas de Roses, són 9.500 passatgers i 13 escales. L'impacte econòmic directe s'estima que serà de 3,8 milions d'euros. Mentrestant, però, el port de Palamós continua esperant l'autorització per ser frontera Schengen. Ricard Font, president de Ports de la Generalitat, va comparar, en la presentació de la temporada d'enguany, aquestes xifres amb les dels primers creuers que van arribar a la Costa Brava el 1999. «El primer any vam tenir uns 900 passatgers». Segons Font, aquestes dades posen de manifest que «això és bo per a la zona però també per a tot el país».

L'impacte directe que els creuers deixaran al territori serà de més de 3,8 milions d'euros. Ports de la Generalitat calcula que cada passatger gasta de mitjana 62 euros, mentre que un tripulant en deixa uns 23.

Palamós ja té confirmades 49 escales, que portaran fins a 47.500 passatgers. Unes xifres que, si es compleixen, suposaran un nou rècord per al port baixempordanès ja que l'anterior temporada, la del 2017, ja va ser històrica amb 42 escales i 42.800 passatgers. L'increment d'un any a l'altre és del 17% en les escaldes i de l'11% en passatgers.

Palamós començarà la temporada el diumenge 4 de març i l'acabarà el 7 de desembre. La punta de creuers serà el mes de maig, amb onze escales, mentre que a l'octubre i al juny n'hi haurà vuit. Aquest any hi haurà noves rutes que passaran per la Costa Brava. Palamós rebrà les escales inaugurals dels creuers Aidacara, Marella Explorer, Marella Dream, Seabourn Ovation, Viking Orion i Viking Star. El 51% de les companyies que faran escala al port baixempordanès seran de categoria estàndard.

Roses és la destinació que més creix, però segueix a distància de Palamós. La ciutat espera triplicar el nombre d'escales (fins arribar a un total de 13) i quadruplicar el de passatgers (fins a 9.500). Al port de l'Alt Empordà, aquest any hi atracaran per primer cop dues companyies: Crystal i Oceania. Aquí, la temporada començarà el 6 de maig i s'acabarà el 24 d'octubre. El port de l'Alt Empordà destaca perquè el 57% de les línies de creuers seran de categoria luxe o premium.

La temporada començarà, de nou, sense que Palamós sigui frontera Schengen. El president de Ports de la Generalitat va assegurar que, des de finals de juliol passat, la Generalitat espera que el Ministeri de l'Interior avali el projecte que li va fer arribar per donar resposta als seus requeriments i desencallar l'autorització.



Pendents de Madrid

Tècnics de Ports de la Generalitat encara repassaven a l'espai de rebuda de creueristes de Palamós les obres que s'hi han de fer per complir amb els últims requisits de l'executiu espanyol. En concret, aquestes demandes, com ja va informar el 18 d'abril de l'any passat Diari de Girona, són habilitar espais independents per a homes, dones i nens a la zona de retinguts, així com un vestuari per a la policia. La inversió necessària és de 150.00 euros.

Ricard Font va explicar que, el 21 de juliol de l'any passat, van enviar al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el projecte executiu bàsic de les noves instal·lacions. Font va assegurar que encara no n'han rebut la resposta. Tot i això, Ports de la Generalitat ha seguit treballant i aquest mes de febrer va enviar ja el projecte constructiu fet. Font va voler deixar clar que les obres estan parades per la falta de resposta de la Delegació del govern espanyol i que estan preparats per licitar-se quan l'Estat hi doni el vistiplau.

Malgrat el retard, el president de Ports de la Generalitat va precisar que, si hi hagués la necessitat d'activar un punt Schengen a Palamós, existeix un «acord» amb la Policia Nacional perquè puguin fer les tasques previstes si un vaixell arriba sense haver fet escala abans a cap altre port de la Unió Europea. Tot i això, Ricard Font va explicar que «habitualment» quan un vaixell arriba a Palamós ja ha fet escala a un altre port comunitari.



Pals i Peratallada, visita líder

Mentre a Palamós es treballa per ser frontera exterior Schengen, Roses vol millorar l'espai de rebuda i atenció de creueristes perquè no sigui una carpa, va explicar l'alcaldessa Montse Mindan. Aquesta demanda va lligada al creixement dels creuers de luxe que fan escala a Roses. A banda, Palamós i Roses estan treballant amb Ports de la Generalitat per poder rebre vaixells de gran eslora.

Una altra de les dades que es va donar a conèixer en la presentació de la temporada de creuers és la preferència de visita dels passatgers un cop arriben a Catalunya.

El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez, va explicar que «la Costa Brava ha desbancat Barcelona» del rànquing. La visita a Pals i Peratallada va ser la més demanada el 2017. En segon lloc, hi ha la Costa Brava entre Tossa i Lloret de Mar. El podi el tanca la ciutat de Girona. Barcelona i Figueres són les dues propostes que han baixat més posicions en les preferències dels creueristes.