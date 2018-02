Palamós redueix 20 hectàrees el polígon industrial del paratge de la Pietat

L'Ajuntament de Palamós va aprovar en el ple d'aquest mes l'avanç de modificació del POUM que ha de permetre desenvolupar el sector industrial en el paratge de la Pietat. Aquesta tramitació refa el polígon que preveia el planejament urbanístic municipal del 2008, ja que una sentència va anul·lar la previsió del desenvolupament industrial. En aquest procés de modificació hi ha una reducció sensible del sector industrial, que passarà dels 456.477 metres quadrats que preveia el POUM del 2008, a 246.178 metres quadrats, que es concentraran a l'entorn de l'actual fàbrica Hutchinson, han informat fonts municipals. L'aprovació del nou polígon industrial a la Pietat va comptar amb el suport majoritari del ple. Els únics vots en contra van ser els de la CUP i de Junts per Palamós i Sant Joan, que sempre s'han oposat al desenvolupament d'aquest sòl industrial per les conseqüències negatives que pot tenir ambientalment i paisatgísticament. La CUP, a més, sosté que hi ha suficient sòl industrial pendent d'edificar en municipis de l'entorn –com ara Palafrugell, Vall-llobrega o Calonge– perquè aculli les necessitats dels industrials palamosins.

El regidor d'Urbanisme Jordi Pallí (CiU), havia defensat la necessitat que té Palamós de disposar de sòl industrial perquè empresaris de la vila n'estan pendents per traslladar-hi les instal·lacions que actualment tenen en el casc urbà. En el ple, l'alcalde Lluís Puig va respondre als regidors de la CUP i de JxPiSJ que els llocs de feina dels palamosins poden perillar si les indústries es traslladaen als polígons de municipis veïns. Pallí es va manifestar en termes similars, segons va recollir Ràdio Palamós, en defensar que el desenvolupament d'aquest sector industrial dona «més oportuntitats perquè la gent es pugui guanyar la vida i poder generar vida econòmica al municipi, en comptes d'anar-la perdent». L'any passat, Pallí havia manifestat que el nou polígon, molt més reduït, s'adaptaria a «les necessitats reals de Palamós».

Així, respecte del polígon proposat a la Pietat el 2008, hi ha una disminució notable d'afectació, passant de 45 hectàrees a 25. Dins d'aquest sector de 246.178 metres quadrats, les parcel·les edificables podran ocupar una extensió de 140.321 metres quadrats, dels quals una tercera part ja estan ocupats actualment per la fàbrica Hutchinson, han detallat les fonts municipals.

El pla de la Pietat també preveu l'aplicació de diverses mesures mediambientals. Entre les més destacables hi ha l'establiment de franges arbrades tant per a les zones verdes ubicades al voltant de tot el sector industrial com a les parcel·les interiors no edificades.

L'Ajuntament ha informat que també es realitzarà la millora de tot l'àmbit de la riera de Bell-lloc per garantir el funcionament hidràulic correcte i el reforç de la seva funció connectora del corredor ecològic. Els passos de fauna també s'ubicaran, en aquest cas soterrats, en diversos punts del vial d'accés al sector industrial i estaran especialment adaptats per a mamífers, rèptils i amfibis.

El projecte també inclou la creació d'una àrea de lleure situada en el camí d'accés a la vall de la Bell-lloc. Precisament, aquesta àrea quedarà connectada amb el barri d'es Pla mitjançant un nou itinerari per a vianants i ciclistes que es diferenciarà del vial d'accés per a vehicles al sector industrial, ha informat el consistori.