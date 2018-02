Torroella inicia les obres de millora de l'accessibilitat de voreres del poble

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha iniciat els treballs del projecte de supressió de barreres arquitectòniques que va resultar escollit en els primers pressupostos participatius que es van organitzar durant el 2017. L'actuació té un pressupost de 75.000 euros, IVA inclòs, i permetrà eliminar el desnivell existent entre la vorera i la calçada en un important nombre de voreres del municipi, de manera que qualsevol persona, especialment gent gran, amb mobilitat reduïda o amb cotxets, els pugui creuar adequadament, sense cap dificultat o impediment, han informat fonts municipals.

Els punts en què s'actua estan distribuïts al llarg d'uns itineraris que s'han definit resseguint els recorreguts de la localitat més freqüentats per vianants. S'ha començat per l'eix que comunica el col·legi Guillem de Montgrí i la llar d'infants El Petit Montgrí, amb el CAP, pels carrers del Roser, Santa Caterina, Portal de Santa Caterina, passeig de l'Església, carrer de l'Església, carrer Hospital i carrer del Dr. Molinas. També s'han definit dos itineraris més: el segon, entre el tanatori i la plaça Quintana i Combis i l'Espai Ter, passant pels carrers Víctor Català, Figueres i Girona; i un altre entre el polígon i la plaça de la Vila, passant per la carretera, el passeig i el carrer Primitiu Artigas.

La planificació de l'actuació s'ha definit en una comissió municipal que també en farà el seguiment de la seva execució. En aquesta comissió, a banda de tècnics municipals, hi ha el veí Joan Surroca, promotor de la proposta dins dels pressupostos participatius, i membres de les AMPAs, de les entitats de gent gran, de Càritas i Creu Roja.

El projecte tècnic ha estat encarregat a una arquitecta especialitzada i els treballs s'executen des de la brigada municipal, amb personal contractat per l'Ajuntament a través del programa d'ocupació Treball i Formació, han concretat les fonts.