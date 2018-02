Localitzen a Sant Feliu el cadàver d'una noia desapareguda diumenge

Els bombers van rescatar ahir al matí el cadàver d'una jove a la costa de Sant Feliu de Guíxols, a la zona de la via ferrata. La seva parella n'havia denunciat la desaparició diumenge al vespre i, ahir, els Mossos d'Esquadra estudiaven si la jove havia patit un accident i s'havia precipitat o si es tractava d'un suïcidi. El rescat del cos va requerir la utilització d'un helicòpter perquè es trobava en un lloc d'accés difícil. Segons Ràdio Sant Feliu, la jove tenia 21 anys i era de l'est d'Europa: els Mossos d'Esquadra van comunicar que era de nacionalitat lituana, mentre que l'emissora ganxona informava que era letona.

Les fonts de la policia catalana van exposar que aquest diumenge al vespre van rebre la denúncia de la desaparició de la jove. Segons els Mossos d'Esquadra, la persona denunciant no sabia res de la jove des del migdia del diumenge. D'aquesta manera, efectius dels Mossos d'Esquadra i dels bombers es van van activar diumenge al vespre per trobar-la. No obstant això, les primeres exploracions no van donar resultat.

El matí del dilluns, els efectius van reactivar la tasca de recerca, que van localitzar el cadàver a baix de la zona per on transcorre la via ferrata de la Cala del Molí. Com a conseqüència de la dificultat d'accés des de terra a allà on hi havia el cos, el rescat del cadàver es va haver de dur a terme mitjançant un helicòpter, van afegir les fonts de la policia catalana.

Un cop col·locat a la nau, aquesta es va dirigir fins a l'aparcament del moll ganxó, on al migdia s'hi va realitzar la identificació i el posterior aixecament del cadàver. Els Mossos d'Esquadra van informar ahir que es desconeix què va provocar que la noia acabés precipitant-se per la costa, de manera que han d'esbrinar si va caure de forma accidental per aquest terreny o si va tirar-se per treure's la vida. L'emissora Ràdio Sant Feliu relatava que, segons les primeres informacions, la jove no hauria estat a la via ferrata practicant escalada i que es va dirigir a Sant Feliu des de Llagostera, on s'estava.