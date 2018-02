Torroella de Montgrí reivindica la importància del comerç de proximitat

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'associació Montgrí Comerç han unit esforços per reivindicar la importància del comerç de proximitat amb una intensiva campanya de sensibilització que vol fer reflexionar la població sobre el perill de la seva desaparició.

La campanya es va engegar divendres quan la vila es va despertar amb la pràctica la totalitat dels seus comerços en «Liquidació total». Més d'una vuitantena de botiguers van col·locar en els seus establiments grans cartells amb el lema «Liquidació Total del comerç de Torroella de Montgrí».

També hi apareixia referenciat el web liquidaciototal.com, a dins del qual s'hi destaca «Últims dies del comerç de proximitat!» i s'hi recull un llistat dels establiment locals. L'impacte inicial de la retolació va generar sorpresa i comentaris de tota mena, per bé que ràpidament es va pensar que l'acció formava part d'una iniciativa promocional, atès que fins i tot hi havia farmàcies i bars en liquidació total.

Ahir, es va dur a terme la segona part de la campanya, que va consistir en la col·locació al damunt dels cartells de divendres, d'un segon rètol amb el tema «Fem front», de manera que el missatge final de la campanya que restarà vigent durant tota la setmana és el de «Fem front a la liquidació total del comerç de Torroella de Montgrí». Ahir van instal·lar-se dues grans pancartes a les entrades del municipi amb el mateix lema.

A més, responsables municipals i dels comerciants van oferir una atenció als mitjans de comunicació per donar detalls de la campanya i explicar-ne els objectius. A l'acte hi van participar l'alcalde, Josep Maria Rufí; el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Marc Calvet; el president de PIMEComerç Girona i de la Confederació d'Associacions de Marxants de Catalunya (COCAM), Josep Maria Vergés, i la presidenta de Montgrí Comerç, Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí, Dúnia Oliveras. Marc Calvet i Dúnia Oliveras van coincidir a destacar la importància del comerç local per a la cohesió social i la dinamització econòmica municipal.