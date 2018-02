Calonge atorga 134 ajudes de 60 euros per a la compra de llibres i material escolar

L'Àrea de Cultura, Joventut i Ensenyament de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha concedit un 30% més d'ajuts destinats a l'adquisició de llibres de text i material escolar. Enguany les peticions d'ajuts per aquest concepte han augmentat de les 116 del curs passat fins a les 145 d'aquest any, de les quals se n'han concedit 134, que són les que complien els criteris establerts per poder rebre aquest ajut. L'Àrea de Cultura, Joventut i Ensenyament de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ja va preveure un increment per aquest curs de les peticions, de manera que la partida destinada a aquesta finalitat es va incrementar fins als 8.500 euros.

En la convocatòria d'enguany s'han adjudicat 134 ajuts de 60 euros per a la compra de llibres de text i material escolar, mentre que se n'han denegat 11 perquè excedien el llindar de renda establert. A les escoles de primària, un 26,09% dels alumnes de l'escola Llevantí de Mar han pogut rebre aquest ajut; així com el 25,58% dels alumnes de l'escola Pere Rosselló; i un 2,98% dels de l'escola La Sínia, ha informat l'Ajuntament. Pel que fa a l'institut Puig Cargol, els ajuts han beneficiat un 11,17% del total d'alumnes de secundària.

En la convocatòria del curs passat, un total de 109 alumnes van rebre aquest ajut, unes xifres que representen que gairebé un 9% dels escolars del municipi se'n van poder beneficiar. Enguany aquest percentatge s'ha situat en l'11% del total dels alumnes, han afegit les fonts de l'Ajuntament calongí.