Reconeixen la tasca educativa de la Policia Local de Platja d'Aro amb els estudiants

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha rebut un reconeixement als 10 anys del programa educatiu, que desenvolupa amb la col·laboració de diverses entitats, concedit per la Plataforma per a la Protecció Animal, en el marc de la sisena Trobada Estatal de Responsables de Seguretat Local celebrat a finals de gener a Alcalá de Henares. Cada curs, 700 alumnes de primària i secundària del municipi baix-empordanès gaudeixen d'una tasca formativa centrada en la formació viària, el medi ambient i la tinença d'animals de companyia, i seguretat a l'entorn de les noves tecnologies.

En relació a l'educació pel medi ambient, amb la col·laboració del Grup de Natura Sterna, els alumnes de Primària tenen l'oportunitat de conèixer l'entorn natural de la Vall d'Aro. Com a complement d'aquestes activitats, tenen contacte directe amb diverses espècies, visiten el Parc dels Estanys per fer-hi observació d'aus, o descobreixen la tasca assistencial d'alguns animals a partir de l'exemple de la Unitat Canina de la Policia Local.

En les sessions d'educació viària, els agents treballen amb els alumnes la conscienciació vers els factors de risc que a voltes no es perceben. Per exemple, la manca d'ús de sistemes de retenció en trajectes curts o els desplaçaments en bicicleta en zones no adaptades a aquesta finalitat. Amb els alumnes més grans, el curs formatiu de la Policia Local insisteix sobre les actuacions perilloses per la influència del grup d'amics, tot cercant la seva aprovació, o havent consumit alcohol o drogues.

El darrer àmbit introduït per l'equip de formadors, adreçat als estudiants de secundària, han estat les problemàtiques relacionades amb les noves tecnologies. L'errònia utilització de les xarxes socials, el lliurament de fotografies o de dades personals, combinat amb un accés cada cop més primerenc als suports multimèdia, genera noves situacions de risc que es poden evitar a partir del coneixement de diversos consells pràctics.