Santa Cristina vota avui batejar plaça 1 d'Octubre un espai que no té nom

El ple d'avui al vespre de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro aprovarà, si no hi ha cap sorpresa, la denominació de plaça 1 d'Octubre per a un espai públic que oficialment no té cap nom. Popularment, es coneix com Vella Pedra, per un bloc de pisos que s'hi troba a prop i que té aquest nom. La proposta no ha de tenir cap problema per tirar endavant, si bé el regidor del PP, Sebastian Mateo, ja va anunciar ahir que hi votarà en contra. Segons Mateo, «l'1 d'Octubre fa referència a una convocatòria il·legal, i des del nostre grup municipal mai donarem suport perquè cap espai del nostre municipi porti el nom de res que estigui fora de la legalitat vigent».

No pensa el mateix el grup municipal d'ERC –que ostenta l'alcaldia amb Xavier Sala–, que és qui ha presentat la moció per donar nom oficial a l'espai públic conegut com la plaça Vella Pedra, que està delimitada pels carrers Doctor Martí Casals, Pau Casals, Joan Miró i Llibertat.

La futura plaça 1 d'Octubre té qualificació de zona verda i, segons els republicans, se li ha de donar aquest nom per, «no tan sols i més enllà del que va significar aquesta data pels ferits i la repressió policial que es va dur a terme a tot Catalunya, sinó també com a reconeixement a tots els ciutadans cristinencs que van defensar, pacíficament, els col·legis electorals i les seves urnes, recolzant amb aquesta actuació la unitat, els sentiments i l'afirmació nacional que va suposar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017».

La moció d'Esquerra també posa de manifest que la denominació de la nova plaça no provocarà cap maldecap administratiu, comercial o registral per als propietaris d'immobles ja que els edificis que hi ha a l'entorn ja estan numerats i identificats dins dels carrers ja existents.

El PP no comparteix els arguments d'ERC i, de fet, demana a la resta de grups municipals de l'Ajuntament que votin en contra de la moció per anomenar la plaça 1 d'Octubre. Sebastian Mateo reclama al govern local (ERC, Guanyem Santa Cristina i Independents per Santa Cristina) que «es dediqui a treballar per resoldre els problemes reals dels veïns i veïnes de Santa Cristina d'Aro i aprofiti els plens per presentar mocions sobre els assumpte importants que afecten el desenvolupament econòmic del municipi, com per exemple, aquells que tinguin relació amb el sector comercial o turístic».