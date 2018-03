Arriben els primers 600 creueristes a Palamós en la que ha de ser "la millor temporada" del port

El vaixell Saga Sapphire ha donat el tret de sortida a la temporada creuers al Port de Palamós (Baix Empordà) aquest diumenge. A les vuit del matí han desembarcat del buc els 600 turistes que transporta – majoritàriament britànics – en la que ha estat la primera de les 49 escales previstes en el port gironí durant aquest 2018. Malgrat que l'increment respecte a la temporada passada és notable – un 11% en passatgers i un 17% en escales -, des de la Generalitat destaquen l'aposta que s'ha fet per la qualitat. De fet, els creuers de luxe ja suposen la meitat dels que atraquen al Port de Palamós. "El més rellevant és que els turistes que arriben generen una activitat econòmica important a tota la demarcació", ha assenyalat el president de Ports de la Generalitat, Ricard Font.

A les vuit del matí d'aquest diumenge el Saga Sapphire ha atracat al Port de Palamós i els 600 creueristes que omplien el buc han desembarcat. Mentre que alguns han optat per quedar-se a la localitat baix-empordanesa, d'altres han preferit algunes de les excursions que s'ofereixen, entre les quals, una visita a Girona, una altra al Museu Dalí de Figueres o simplement passejar per Platja d'Aro (Baix Empordà). En qualsevol cas, els turistes – majoritàriament britànics – han aprofitat per fer alguna activitat a la demarcació.

Des de la Generalitat destaquen l'atractiu que tenen les comarques gironines per a aquests viatgers. A més, el president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, destaca que els creueristes que visiten Palamós tenen un poder adquisitiu "important". De fet, per a Font l'aposta per aquest client "és clara", fins al punt que la meitat dels 49 creuers que atracaran al port aquest any són de luxe.

Això significa que cada visitant es deixa entre 120 i 200 euros a la demarcació durant les hores que el vaixell està en aigües baix-empordaneses. Amb tot, els creuers 'estàndards' continuen portant el gruix de visitants, ja que habitualment són bucs més grans. Aquest client, explica Font, deixa al voltant de 60 euros als comerços i establiments de la demarcació.



365 dies l'any



Qualitat a banda, Font ha explicat que un altre dels objectius és que el Port de Palamós funcioni durant tot l'any a l'hora de rebre creuers. "Si podem començar la temporada al febrer molt millor que no pas al març, i si la podem estirar fins a Nadal, perfecte", ha reblat.

Amb tot, el president de Ports de la Generalitat deixa clar que l'augment d'escales no significa un increment de passatgers, sinó que es vol atraure a aquelles companyies que tenen "clients premium". "L'aposta és clara, aquí donem un servei de primer nivell i esperem tenir més clients d'aquest tipus", concreta.

Per aconseguir aquest objectiu, explica Font, es treballa d'any a any. Per això, una delegació de la Generalitat viatja aquest dilluns a Miami (Estats Units) per tal de començar a preparar la temporada 2019 amb les diferents companyies.



Xifres rècord entre Palamós i Roses



Costa Brava Cruise Ports – entitat pública que promociona els ports de Palamós i Roses - confia que el 2018 sigui el millor any de la seva història. En total, aquesta temporada hi ha programades 62 escales que portaran 57.000 passatgers entre les dues instal·lacions. Aquestes xifres impliquen millorar de manera considerable les dades de l'any anterior.

La companyia que portarà més turistes és Marella Cruises (l'antiga Thomson). La naviliera repetirà per dotzè any consecutiu i portarà 36.000 creueristes, que suposa un 63% del total.

Font ha volgut posar en context les xifres respecte els primers bucs que van arribar a la Costa Brava el 1999. "Una dada significativa és que el primer any vam tenir uns 900 passatgers", ha recordat.

Aquest 2018 s'espera un nou rècord absolut de la temporada a la Costa Brava. "Això és bo per a la zona però també per a tot el país", ha explicat Font. El també secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat creu que "alguns no ho voldrien" però que les previsions per a la temporada turística "són bones".

L'impacte directe que els creuers deixaran al territori serà de més de 3,8 MEUR. Ports de la Generalitat calcula que cada passatger gasta de mitjana 62 euros, mentre que un tripulant en deixa uns 23.