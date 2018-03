Urbanisme obliga Pals a reduir els habitatges previstos a la platja

Un informe de la Comissió d'Urbanisme de Girona obliga l'Ajuntament de Pals a modificar el POUM, en considerar que una part de la platja no és urbanitzable. La proposta redactada pel consistori permetia construir 2.500 habitatges en cinc zones costaneres, però l'escrit li rebaixa aquesta xifra a menys de la meitat (1.076). En concret, Urbanisme considera no urbanitzables les zones de Puigpedrós, la Pineda de Pals, Rodors sud, a més de dos càmpings (Interpals i Neptuno). L'ens veu com «una contradicció» construir cases on hi ha una activitat econòmica. El cop per a l'Ajuntament de Pals és doble perquè un altre informe, en aquest cas de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), desaconsella aixecar urbanitzacions en aquesta zona ja que obligaria a ampliar la xarxa mancomunada, cosa que impediria abastir els diferents pobles que se'n beneficien.

El POUM de Pals, que no avança des que va ser aprovat inicialment el gener de 2015, s'haurà de revisar. L'informe de la Comissió d'Urbanisme de Girona desaconsella aixecar els 2.500 habitatges que preveia. Segons explica l'Associació Salvem Platja de Pals, l'Ajuntament s'escuda en el pla que hi havia l'any 1986 que les va qualificar com urbanitzables i, per tant, s'ha de permetre fer aquestes edificacions ja que, si no, s'hauria d'indemnitzar els propietaris. Per a l'entitat, però, aquest argument «és una excusa» i celebra la decisió de la Comissió tot i que considera que la rebaixa a 1.076 habitatges «és insuficient».

Urbanisme considera que hi ha tres zones que no són urbanitzables (Puigpedrós, Rodors Sud i la Pineda de Pals). I deixa clar que no es poden tirar a terra els dos càmpings que operen a la zona (Interpals i Neptuno). Per a Bosch aquesta decisió és «molt important» ja que els dos negocis generen una activitat econòmica «important i sostenible»: «Són un exemple de com crear negoci i llocs de feina respectant l'entorn natural de la Platja de Pals».

Increment de l'edificabilitat

A la plataforma, però, es mostren «sorpresos» perquè l'informe no fa referència a la zona coneguda com Rodors 1 i 2. Per a Bosch és «incomprensible» que Urbanisme es limiti a fer recomanacions. Des de l'associació creuen que es pot deure al fet que es tracta d'una zona propietat d'un important empresari.

Salvem Platja de Pals també destaca que s'hagi incrementat de manera «escandalosa» l'índex d'edificabilitat a la zona. En concret, ha passat de 0,24 metres quadrats a 0,50, una xifra que consideren «desproporcionada». Bosch deixa clar que des de l'associació no estan en contra que es construeixin habitatges a la zona, però demanen que es correspongui amb l'antic índex que «garantia la sostenibilitat» dels paratges de la zona. Malgrat tot, la plataforma denuncia que «fa temps» que s'estan talant arbres, en molts casos sense permís dels propietaris, fet que ha provocat diverses denúncies.



Un espai d'estiu

Bosch ha deixat clar que l'associació pensa recórrer si el consistori decideix aixecar els 1.076 habitatges que recomana l'informe.

L'opció inicial que preveia el consistori baix-empordanès de construir 2.500 habitatges obligaria, per llei, que 160 fossin de protecció oficial. Des de Salvem Platja de Pals ho consideren «absurd», ja que es tracta d'una zona estacional: «A l'hivern està pràcticament buit, ningú vol fixar la residència aquí». En aquest sentit, el portaveu de l'associació recorda que a Platja de Pals no hi ha escoles, ni llar d'avis i la majoria de serveis són al poble, que es troba a vuit quilòmetres.