Absolen Josep Roselló i l'exadministrador d'Armonia Resort dels anònims de Calonge

L'exalcalde de Calonge Josep Roselló i l'exadministrador d'Armonia Resort SL Eugenio Morales han estat absolts dels delictes continuats de calúmnies i d'injúries pel jutjat penal número 1 de Girona per la redacció i difusió d'escrits anònims difamatoris contra l'equip de govern que va liderar Jordi Soler el mandat del 2007 al 2011 i l'empresari local Antoni Riart. L'Ajuntament va comunicar ahir que estudia la resolució judicial i valora si la recorre.

La sentència, del 9 de febrer d'aquest any, considera que hi ha «escassetat de prova de càrrec contra els acusats i, en correcta aplicació del principi d' in dubio pro reo –en cas de dubte, s'afavoreix a l'imputat–, toca dictar una sentència absolutòria». I és que, com fa evident la jutgessa, en aquest cas hi ha elements tan dispars com un informe pericial grafoscòpic dels Mossos d'Esquadra que diu que Roselló i Morales són els autors dels anònims, i un altre dels pèrits grafòlegs de la Guàrdia Civil que conclou que no en són.

Davant d'aquesta situació, la jutgessa no té més remei que declarar que «no disposo de cap element objectiu ni dada contundent per inclinar-me a favor d'un o altre informe que, havent analitzat el mateix material, arriben a conclusions absolutament contràries».

Aquest procés penal per injúries i calúmnies dels anònims arrenca el 2009 quan Riart va denunciar Roselló com a presumpte autor dels dibuixos i textos d'origen desconegut de caràcter difamatori, els quals ja havien començat a circular a mitjan 2006.

Fins a les eleccions del 2007, en van aparèixer tres acusant de corrupció l'alcalde Soler, regidors del segu govern, funcionaris públics i empresaris. Durant el govern del socialista Antoni Esteve, i del qual n'era regidor Roselló, els anònims van desaparèixer, però van reactivar-se arran de la moció de censura que va tornar Soler a l'Alcaldia el març de 2008. Per aconseguir-ho, Soler va tenir el suport d'un exregidor del partit de Roselló, David Plana, i d'una exsocialista, Maite Pellicer.

La querella la va interposar Riart contra Roselló per considerar que era l'autor dels anònims arran d'un peritatge que havia encarregat. S'hi van unir posteriorment Soler, Plana i Pellicer, els quals també apareixien en els anònims difamatoris. Després, el batlle va incloure a la denúncia Eugenio Morales com a presumpte difusor.

La sentència recull les declaracions dels denunciants i denunciats i, per exemple, se cita el fet que hi havia un conflicte entre l'Ajuntament i Armonia Resort SL per l'enderroc d'un edifici que havia construït l'empresa, o què pensa Roselló de Plana –«opina que no val per a res», recull la sentència sobre la valoració de l'exalcalde del seu excompany de partit–. En tot cas, la jutgessa exposa que «no existeix cap testimoni directe dels fets (...) i ni tan sols tinc cap indici seriós del qual es pugui deduir que els acusats van ser autors de les lletres que figuren acompanyant les il·lustracions difamatòries (...). Els querellants i els querellats no mantenien una relació cordial, però tampoc s'ha posat de manifest una relació d'enemistat tal que motivés l'elaboració de les referides il·lustracions. Per tant, les sospites de l'autoria no constitueixen prova de càrrec suficient per condemnar els acusats».