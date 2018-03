Un home atraca una farmàcia palamosina amb el rostre tapat

Un individu amb el rostre tapat i que feia exhibició que portava una arma amagada entre la roba va atracar aquest dilluns al vespre una farmàcia que es troba al centre de Palamós. Arran de l'avís de la persona que es trobava al càrrec de l'establiment, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van realitzar un tancament d'aquell sector del Baix Empordà per intentar enxampar l'atracador.

L'operació va ser infructuosa, de manera que la policia catalana segueix amb la investigació per desemmascarar el lladre. El botí que es va endur fou d'uns 400 euros, els diners que aleshores hi havia a la caixa registradora.

El robatori va tenir lloc cap a les nou del vespre, quan l'establiment farmacèutic tancava. El local és molt cèntric ja que, com va avançar Ràdio Palamós, es troba al carrer Major, molt a prop de la plaça dels Arbres.

Segons consta a la denúncia dels Mossos d'Esquadra, un home amb el rostre tapat va accedir a l'interior de la farmàcia i va exigir al responsable que hi havia aleshores que li entregués els diners de la caixa. Per intimidar-lo, el delinqüent va amenaçar-lo fent veure que portava una arma amagada.

D'aquesta manera, l'individu va aconseguir els diners, que rondarien els 400 euros, i va fugir de l'establiment. Arran de l'avís, els cossos policials van activar immediatament un primer dispositiu per localitzar el lladre. No va ser possible, de manera que la investigació segueix.