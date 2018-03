Detecten un estafador professional a Platja d'Aro venent rellotges falsos

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detectat aquesta setmana la presència d'un presumpte estafador professional a la població. Es tracta d'un delinqüent multireincident que fa de l'estafa el seu principal modus vivendi.

Bàsicament, l'home es dedica a buscar gent d'edat avançada i intentar enganyar-los oferint-los en aquest cas rellotges, que ell ha comprat per molt poc valor, a preu real de mercat. Uns aparells que prèviament ha alterat per aparentar que són reals i de la marca cara.

La Policia de Castell-Platja d'Aro va detectar la seva presència aquest dimecres quan un veí de la població va alertar-los que l'acabaven d'intentar estafar amb la venda d'un rellotge pel centre del municipi costaner. L'home li havia dit que es coneixien de fa temps i que li deixava a bon preu uns rellotges que valen entre 200 i 300 euros. L'home se'n va malfiar i aquest va donar la descripció del delinqüent a la policia i ràpidament van lligar caps i van començar la seva recerca.

Entre altres, l'home té un element que el fa inconfusible: li falta una mà. A més, és italià i té un accent i trets físics que van permetre localitzar-lo ràpidament. Portava un cotxe de lloguer que no estava adaptat i, a més, quan el van escorcollar li van trobar entre altres: etiquetes de codi QR i factures dels rellotges comprats «made in Xina» en botigues online que després converteix en aparença real de la marca.

Com que la víctima de l'intent d'estafa no va denunciar el cas formalment, l'home va acabar denunciat per la Policia Local per una infracció de l'ordenança per venda ambulant. I, a més, els agents li van immobilitzar el vehicle de lloguer perquè aquest no està adaptat, quan per les seves condicions físiques així ho requereix.

Aquest delinqüent és multireincident, té uns 60 anys i vivia anteriorment per la zona de Platja d'Aro. Anteriorment se l'havia detectat en altres pobles de la costa i, de fet, compta amb antecedents policials també per fets que hauria comès a la resta d'Espanya.

Té una mobilitat que és possible gràcies al modus operandi detectat per la policia: utilitza cotxes de lloguer que canvia cada 15 dies per no ser detectat.

Uns vehicles que havia llogat van ser clau fa un parell d'anys. També van ser clau quan se'l va arrestar per vendre també rellotges falsos per reals de la marca Ferrari. Ara ha canviat la marca per l'Skyline. L'home arriba a ser tan curós que fa la targeta de garantia com si fos real i també posa una etiqueta QR que porta a la pàgina web de la marca real.

Per aquest motiu, la Policia de Castell-Platja d'Aro ha fet diligències informatives que trametrà als Mossos d'Esquadra perquè puguin seguir el cas per si s'han donat més fets. I, a més, informaran la marca corresponent –Skyline– que s'estan venent rellotges falsos per bons de la marca, utilitzant el seu nom i, per tant, en contra de la propietat intel·lectual.