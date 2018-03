L'Ajuntament regularitza la zona de bars nocturns que hi ha a l'Estartit

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha tancat la tramitació del Pla especial urbanístic de regulació dels usos del Centre Roma, l'objectiu del qual és legalitzar la situació d'alguns dels bars d'oci nocturn que hi ha en aquesta illa. Alguns dels establiments no han disposat de llicència els darrers anys perquè, arran de l'aprovació del Pla general urbanístic del 2002, es va decidir suspendre la tramitació de nous bars musicals fins a la redacció d'aquest Pla especial, cosa que va provocar que les dels locals que aleshores l'estaven tramitant quedessin aturades, segons ha concretat el president de l'EMD de l'Estartit, Genís Dalmau, organisme que ha treballat aquest document. Entre d'altres regulacions de l'espai, el Pla especial determina que no es podrà implantar cap nova discoteca en aquest sector –però la que hi ha sí que disposa de llicència, de manera que podrà seguir endavant amb l'activitat.

El planejament urbanístic de 2002 determinava la tramitació d'un pla especial per reordenar els usos i solucionar els problemes de degradació urbana i els conflictes entre els usos residencials i lúdics.

Aquest pla, però, no ha arribat fins ara. Com recull el document, «el fet de no estar regulat urbanísticament l'ús –de bars musicals– impedeix la realització de les obres necessàries per a l'adequació i modernització de les activitats existents». D'aquesta manera, ara l'Ajuntament podrà exigir l'adequació dels locals a la normativa vigent, per exemple en el cas d'acústica i accessibitat. Per dur a terme aquesta adaptació, els bars tindran un determinat període de temps.

Dalmau ha explicat que el Pla especial també té, com a punt clau, reduir les molèsties per soroll que es produeixen als veïns. Amb aquest objectiu, el document estableix que els locals que tenen accés per la plaça del Timó, el passatge Roma i el passatge Vela només podran tenir aquesta entrada en el cas que en disposin d'una altra des d'un altre carrer, com pot ser el cas d'alguns establiments que en tenen al carrer d'Eivissa i a la plaça, o al carrer de l'Àncora i al passatge Vela. Els accessos clausurats esdevindran portes d'emergència. Els locals que només tenen un accés des de qualsevol de les vies, el mantindran. Per reduir el soroll, l'EMD també treballa per aplicar mesures correctives a la plaça del Timó, on es reuneix molta gent, perquè s'absorbeixi el so.