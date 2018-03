Impulsen un projecte d'habitatge cooperatiu per a joves a Calonge

La cooperativa Sostre Cívic i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà) impulsen un projecte d'habitatge cooperatiu per a joves. L'entitat adquirirà un edifici –propietat d'una entitat bancària- amb catorze pisos ubicat al centre del municipi. El bloc, que actualment està buit, ha patit durant els darrers anys actes de vandalisme. Ara, Sostre Cívic i el consistori han arribat a un acord amb l'entitat per quedar-se la promoció i arreglar els pisos per destinar-los a aquest col·lectiu en règim de cessió d'ús. L''Ajuntament participarà en el projecte amb l'aportació de 300.000€ en dues anualitats, un import que permetrà a la corporació el dret d'us de dos dels habitatges. Aquest model, molt estès en països com Dinamarca, Noruega o Suècia, permet garantir un accés a l'habitatge a un preu assequible i evitar-ne l'ús especulatiu. Es tracta d'una iniciativa pionera a les comarques gironines i és la primera de Catalunya que s'adreça específicament als joves.