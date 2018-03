Joan Giraut fa retirar els cartells de «municipi de la República Catalana»

Molts municipis del Baix Empordà van despertar-se aquest cap de setmana amb rètols a l'entrada de les localitats on s'anunciava que s'entrava a un «municipi de la República Catalana». Castell-Platja d'Aro i s'Agaró no en va ser una excepció i va transcendir a la premsa perquè el regidor de Ciutadans, José Luis Vila, va anunciar a través de les xarxes socials que ho havia denunciat a la Policia Local i en reclamava la seva retirada «immediata». Aquell mateix dissabte, el portaveu local del PSC i soci de CiU a l'equip de govern, Maurici Jiménez, també mostrava el seu rebuig a aquests rètols: «Una senyalítica amb la qual des del grup municipal socialista no estem d'acord; no pot seguir essent normal que el projecte polític d'alguns hagi de ser assumit per tots». El socialista afegia que proposaria a la resta de l'equip de govern que aquests cartells fossin retirats. Una petició que no va ser necessària perquè ahir al matí l'alcalde, Joan Giraut (CiU), va donar les instruccions a la brigada per treure els cartells que quedaven –alguns ja havien estat retirats per particulars.

Giraut va argumentar la seva decisió amb el fet que «hem de respectar les idees de tot el poble», si bé va precisar que ell és partidari d'«instaurar la República». A les xarxes socials, Maurici Jiménez va insistir en el fet de «no fer partidisme des de l'Ajuntament; cal governar per a tots els veïns». Així, va recordar que, malgrat que la corporació forma part de l'Associació de Municipis per la Independència, no hi ha cap senyal a les entrades del municipi que ho informi, com sí passa en molts d'altres. El socialista concloïa que «hem de treballar per allò que aglutina i no per allò que ens separa».

Al municipi veí de Calonge, el regidor socialista Arturo Prades va explicar que l'equip de govern, del qual formen part i que està encapçalat per Jordi Soler (CiU), va decidir retirar també aquests cartells. En aquest cas, però, el grup del PSC no n'havia plantejat la retirada. A Ullà, l'alcalde socialista Josep López no tenia constància que s'haguessin col·locat aquests cartells.

A Torroella de Montgrí, l'alcalde Josep Maria Rufí (ERC) va manifestar que l'Ajuntament no els retirarà. L'alcalde Verges, Ignasi Sabater (CUP), i el govern de la Bisbal d'Empordà (ERC, CUP i ICV-EUiA) es van manifestar en els mateixos termes.