Apareixen pintades a la casa de l'Estartit de l'home gravat quan treia llaços grocs

Noves pintades a la casa de l'Estartit de l'home que va ser gravat traient llaços grocs a Viladamat. Es tracta de la mateixa persona que, després de la difusió d'aquest vídeo en una xarxa social, va denunciar el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi i amenaces. També va denunciar un altre veí de l'Estartit que, presumptament, hauria penjat les imatges en un grup tancat d'una xarxa social –un grup en què no hi és Pere Puig–, el qual va comparèixer el dimarts de la setmana passada davant la Guàrdia Civil, on es va acollir al dret a no declarar. Ahir, Ciutadans, formació de la qual el denunciant és inscrit –comparable al militant–, va condemnar aquests «atacs». El partit polític ha informat que l'home també ha denunciat les pintades.

La primera denúncia que aquest resident de l'Estartit va interposar és del 19 de febrer i neix de la gravació que li van fer mentre estava traient llaços grocs que estaven penjats al poble de Viladamat: una persona, des d'un vehicle, li va recriminar l'actuació mentre ho enregistrava amb el mòbil. A partir d'aleshores, el vídeo va començar a córrer pels dispositius de molta gent. Posteriorment, el 22 de febrer van aparèixer les primeres pintades a l'exterior del seu domicili a l'Estartit –llaços grocs pintants a la façana, a la porta del garatge i a la porta d'entrada de la casa–; el 7 de març va transcendir que havia denunciat dues persones per, presumptament, difondre el vídeo i amenaçar-lo. I, la nit d'aquest dilluns a ahir, li van fer les segones pintades amb més llaços grocs i l'expressió «pim, pam, pum», que podria interpretar-se com a amenaçadora.



Vídeo, pintades i amenaces

Segons la denúncia per la qual dues persones van ser citades a declarar a la caserna de la Guàrdia Civil de l'Estartit, el denunciant atribueix els atacs a la seva casa i les amenaces que ha rebut per telèfon a la difusió del vídeo on apareixia arrencant els llaços grocs de Viladamat. Segons el denunciant, una d'aquestes amenaces provindria d'una trucada que s'hauria fet d'un telèfon lligat a l'Uni Girona, i que atribueix a Pere Puig. Per aquest motiu, va ser citat a declarar per un presumpte delicte d'incitació a l'odi i amenaces.

L'advocada de Puig, Montserrat Vinyets, va manifestar la setmana passada que el seu client no acudiria a la citació perquè entenia una «mala utilització» d'aquest tipus de delictes previstos al codi penal per «actuacions que s'emmarquen dins la llibertat d'expressió». En declaracions a l'ACN, Vinyets afegia que «es dona la paradoxa que, precisament, el denunciant ha fet apel·lacions al franquisme i comentaris racistes, però mai se l'ha perseguit». La lletrada considerava que «creiem que el que farà la policia és fer una diligència, tancar l'expedient i remetre'l al jutjat».