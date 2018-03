Objectiu: reduir les cues al pont de Torroella de Montgrí

El Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han acordat fer canvis de la senyalització interna i externa al municipi per fomentar l'ús de vies alternatives i reduir les retencions que es generen al pont d'accés al municipi. Aquest punt acumula importants cues, sobretot durant l'estiu, en el trànsit de pas entre Costa Brava Sud i l'Alt Empordà.

Les mesures acordades inclouen, a banda de l'ús d'altres vies properes, una millora de la informació via GPS i a través dels mitjans de difusió de la xarxa del Servei Català del Trànsit. En un comunicat, el consistori ha valorat "molt positivament" l'anunci i confia que es puguin reduir els problemes circulatoris.

Els canvis en la senyalització viària es faran a dins i fora del municipi. L'objectiu és evitar que el trànsit de pas entre la Costa Brava Sud i l'Alt Empordà passi pel centre de Torroella. La via no està preparada per rebre aquest volum de vehicles, sobretot a l'estiu, i s'hi acaben generant retencions que a vegades són quilomètriques.

Des de l'Ajuntament valoren positivament l'anunci i confien que la mesura permeti millorar la mobilitat dels veïns i dels visitants.

A la reunió, celebrada aquest dimecres hi ha participat el director d'Interior a Girona, Albert Ballesta; la cap del Servei Català de Trànsit (SCT) a Girona, Susanna Poch, el responsable de Gestió del Trànsit del SCT, Jan Peña i caps i sostscaps dels Mossos d'Esquadra. Per part de l'Ajuntament, hi ha assistit l'alcalde, Josep Maria Rufí; el primer tinent d'alcalde, Jordi Colomí; el regidor de Mobilitat, Josep Martinoy, i el cap de la Policia Local, Vicenç Montero.