Segon intent per reduir les cues a Torroella de Montgrí durant l'estiu

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i el Servei Català de Trànsit s'han donat una segona oportunitat per posar en marxa mesures que redueixin les cues que s'originen a les entrades a aquesta localitat els mesos d'estiu com a conseqüència del gran volum de vehicles que hi transiten. Una segona oportunitat perquè ja n'hi va haver una de primera, amb mesures previstes per l'estiu de l'any passat, però que el Servei Català de Trànsit (SCT) no va tirar endavant en la seva totalitat. Quant a les mesures, hi ha ben poques diferències respecte de les acordades l'any passat i es basen, ara, a senyalitzar rutes alternatives.

La corporació torroellenca va anunciar ahir que tant l'Ajuntament com el Servei Català de Trànsit aplicaran canvis en la senyalització viària interna i externa al municipi per evitar que tot el trànsit de pas entre la Costa Brava Sud i l'Alt Empordà hagi de passar pel nucli urbà de Torroella, la qual cosa genera importants retencions, sobretot a la via que prové de Pals i a dins del nucli.

La previsió és senyalitzar vies alternatives amb una distància suficient perquè els conductors puguin seguir els seus desplaçaments sense haver de patir cues. El regidor de Mobilitat, Josep Martinoy, va explicar que, de caràcter extern, hi haurà senyalització abans de la rotonda de Gualta que provarà desviar el trànsit de pas cap a Parlavà i Verges per a aquells vehicles que es dirigeixin a l'Alt Empordà. Martinoy va precisar que aquesta senyalització serà temporal, és a dir, durant l'estiu. Quant a la senyalització interna, l'Ajuntament millorarà la del nucli urbà per als vehicles de pas i els que vagin cap a l'Estartit –carretera que també s'ha de millorar, va recordar.

El dispositiu s'ha de complementar amb una millora de la informació que es pot canalitzar via GPS i a través dels mitjans de difusió de la xarxa del Servei Català de Trànsit –per exemple, a través d'emissores. Aquestes mesures sí que es van aplicar ja l'any passat, va explicar Martinoy. El regidor va concretar que va percebre un efecte positiu, però escàs –i entén que algú no hi detectés cap millora.

Josep Martinoy va agrair la bona disposició mostrada pel Servei Català de Trànsit durant la trobada d'ahir –també hi van prendre part la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.