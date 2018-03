Dues nenes formaran part del quadre de la Dansa de la Mort de Verges per primera vegada

El quadre de la centenària Dansa de la Mort de la processó de Verges incorporarà aquest Dijous Sant una novetat històrica: per primera vegada dues nenes en formaran part. Queda per determinar encara si ballaran o portaran les torxes, ha concretat el president de l'associació de la Processó de Verges, Tono Casabó, que ha manifestat que la irrupció de les dues nenes en un quadre fins ara totalment masculí s'ha pres «amb normalitat». A més, tenen garantida la presència en la propera edició si així ho desitgen, i mentre les malles que representen els coneguts esquelets els vagin bé.

Les dues protagonistes són la Mar i la Nora, de 13 anys, que van decidir presentar la seva candidatura a ser un dels esquelets petits de la Dansa de la Mort quan van veure que hi havia places vacants, van declarar a Televisió de Catalunya. Les seves mares exposaven a les càmeres que havien dubtat que fossin escollides, cosa que finalment ha passat, i ja assagen amb els seus companys de quadre els passos del ball.

Casabó ha explicat a aquest diari que a la present edició de la processó de Verges hi havia tres vacants d'infants per a la Dansa de la Mort. I la novetat respecte de tots els anys anteriors va ser que dos dels tres candidats eren la Mar i la Nora, dues nenes. Van comprovar, com fan amb tots els infants que opten a vestir-se d'esquelet, que la malla els anés bé i que els salts els realitzessin correctament, i van ser admeses junt amb l'altre nen candidat. El que resta per determinar és qui formarà part del ball de la Dansa de la Mort.

Cinc infants al quadre

Casabó ha explicat que el quadre de la Dansa de la Mort, que té l'origen en l'època medieval, l'integren deu esquelets, dels quals cinc ballen: dos adults i tres infants. Els que resten són un adult que porta el tabal i quatre que porten les torxes: dos adults i dos infants. De moment, els cinc esquelets petits assagen el ball perquè, com ha precisat el president de l'associació de la Processó de Verges, tots coneguin els passos en cas que hi hagi una baixa de darrera hora. Així, queda per determinar com es repartiran els papers definitius i quins dels menuts ballaran i quins portaran la llum.

Dansa de la Mort a Verges | Foto: Marc Martí

De moment, si així ho volen la Mar i la Nora perquè els ha agradat, ja tenen les portes obertes per seguir formant part del quadre de la Dansa de la Mort del Dijous Sant de l'any que ve. Si repeteixen, la seva presència no serà tanta novetat, però sempre seran les pioneres de la presència femenina en un quadre copat fins al 2017 per homes. Quant a la presència femenina en la representació dels esquelets adults, Casabó apunta que seria una opció complicada pel fet que el pit de les dones afectaria la col·locació de les malles i la composició de l'esquelet.