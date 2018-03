Pinten la casa d'Albert Boadella a Jafre: «Viba Tabarnia presidente»

Les xarxes socials de l'anomenada Tabarnia s'han fet ressó aquests dies d'una pintada que va aparèixer a la casa del dramaturg Albert Boadella a Jafre. Es tracta d'un missatge dirigit inequívocament a ell, que s'ha autoproclamant president de l'invent tabarnès. «Viba Tabarnia presidente», resava la pintada, que el compte de Twitter Tabarnia Oficial atribueix a «separatistes». Boadella hi ha pintat a sota, «moltes gràcies Jafre», resposta que ha estat molt celebrada tant per aquest compte com el de Plataforma por Tabarnia-Oficial per considerar que ha donat una contesta «elegant» i «amb humor». Si la pintada ha estat feta per detractors de Boadella, no seria la primera acció en contra que pateix al poble baix-empordanès. Fa un parell d'anys va denunciar que li van tallar tres xiprers de nit que es trobaven fora del recinte tancat. Boadella atribuïa aquest atac al fet que s'oposi a l'independentisme català.