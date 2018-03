La promoció de la Pineda d'en Gori té un pressupost de 4,25 milions

La plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, a Palamós, ha convocat per al diumenge 15 d'abril una arrossada popular per mostrar el rebuig de la gent al projecte de construcció de dos blocs de 48 apartaments de luxe en aquest indret de la Costa Brava, a pocs metres de la Cala S'Alguer.

La cita és a les dues de la tarda i el preu del dinar és de 10 i 15 euros. L'objectiu de l'àpat també és recaptar fons per fer front a les despeses judicials que hi haurà davant la intenció de la plataforma de portar aquesta promoció als tribunals.

La junta de govern local de Palamós va atorgar la llicència d'obres per iniciar la construcció el 19 d'octubre de l'any passat i, de moment, a la parcel·la ja hi ha un cartell que publicita els apartaments, al carrer de Sant Esteve, i s'han marcat arbres que hauran de ser talats, ha explicat un dels membres de Salvem la Pineda d'en Gori, Pau Bosch.

Aquesta obra la promou la societat Residencial Cala S'Alguer SL i, segons consta a l'acord de la junta de govern pel qual se li va concedir la llicència d'obres, el pressupost del projecte és de 4.253.504,70 euros.

Com s'explica a la pàgina web que promociona aquests apartaments –calasalguer.com– , el projecte «és un treball conjunt de Certis Corps i VINCKE, una promotora dirigida per la família Vincke Brandão». Pels Vincke, originaris d'Alemanya i establerts a Espanya des de finals del segle XIX, no és cap novetat construir a Palamós: «El primer projecte de VINCKE va ser la urbanització del seu propi terreny per a la construcció de 266 pisos al centre de Palamós». I, actualment, tenen entre mans el projecte Les Terrasses, 80 habitatges d'alta qualitat també al centre palamosí, obra que preveuen tenir enllestida aquest desembre. La de la Pineda d'en Gori està previst acabar-la l'estiu de 2019.

En aquesta promoció, els 48 pisos tindran una superfície útil d'entre 70,40 metres quadrats l'apartament més petit, i els 96,10 del més gran. Els preus són de 320.000 euros per un apartament de dos habitacions i de 395.000 per una de tres. A més, hi ha aparcaments soterranis de 18.000 euros. Hi haurà àtics amb solàrium i plantes baixes amb jardins privats, a més de dos piscines i jardins comunitaris.