Palamós i Calonge licitaran el nou contracte de transport urbà el juny de l'any que ve

Els ajuntaments de Palamós i de Calonge han començat a moure's per donar compliment a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 29 de gener d'enguany que anul·la el conveni pel qual l'empresa Sarfa SL presta el servei de transport entre els dos municipis.

Com recollia Ràdio Capital, la Mancomunitat de municipis que formen Palamós i Calonge amb Vall-llobrega ha publicat l'anunci de la futura licitació d'aquest servei en el suplement del Diari Oficial de la Unió Europea dedicat a la contractació pública.

Es tracta d'un anunci d'informació prèvia que la Unió Europea exigeix que, pel tipus de contractació, es publiqui un any abans d'obrir la licitació. Segons han concretat fonts de l'Ajuntament palamosí a aquest diari, la licitació del servei de transport s'obrirà el 3 de juny de 2019.

Aquest anunci és conseqüència de la citada resolució judicial, que anul·la el conveni que van signar el 21 de juliol de 2014 les dues administracions i el Departament de Territori i Sostenibilitat amb Sarfa SL perquè seguís prestant aquest servei.

La interlocutòria del TSJC destaca que aquest conveni ara anul·lat és «un calc mal dissimulat del conveni de 2008», un acord que involucrava les mateixes parts i que ja va ser anul·lat per una sentència del 17 de gener de 2014 del mateix tribunal. A més, el TSJC destaca en la interlocutòria que el conveni de 2014 buscava «eludir el compliment fidel i exacte» de la sentència referent al conveni de 2008.

Aquest cas va arribar als tribunals arran de la demanda que havia presentat Circuitos Ruri SL, la societat que havia prestat el servei de transport urbà entre els dos municipis des del 1964 fins al 31 de maig de 2008.



Petició de marge de temps

Els dos ajuntaments han decidit no recórrer aquesta darrera interlocutòria, però sí que han sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no n'ordeni l'execució immediata perquè no deixi sense servei els passatgers dels dos municipis que l'utilitzen.

Així, confien que els doni el marge que necessiten, i que és de bastant més d'un any abans no es pugui posar en marxa un nou contracte del servei –en aquest sentit, les fonts palamosines han apuntat que, un cop s'obri el procés de licitació, hi haurà un període de tres mesos perquè les empreses interessades puguin presentar la seva oferta.

El valor estimat del contracte, sense l'IVA, és d'entre 275.000 i 300.000 euros i la seva durada serà de set anys, segons consta en l'anunci al diari de la Unió Europea. L'Ajuntament de Palamós ha afegit que l'anunci és de la Mancomunitat perquè la intenció és mancomunar aquest servei i que Vall-llobrega haurà de decidir si li interessa integrar-se al servei.