Jutgen un veí de Palamós que va disparar un balí a un home durant una cassolada

El Jutjat d'Instrucció Número 4 de la Bisbal d'Empordà ha jutjat aquest dijous un veí de Palamós (Baix Empordà) acusat de disparar un balí que va impactar contra un home durant una cassolada de protesta per l'empresonament dels 'Jordis' i els escorcolls a la seu del Departament d'Economia. Els fets els va denunciar un altre veí que assegura que l'acusat el va insultar i va veure com treia l'arma al balcó. La víctima va denunciar les lesions l'endemà perquè ha explicat que inicialment no va identificar l'impacte i pensava que li havien llençat una pedra. El denunciat ha admès que el dia dels fets, el 16 d'octubre, va arribar a casa seva al voltant de les deu de la nit i que havia begut. En sentir el soroll de la cassolada, va sortir al balcó i va demanar que "callessin". "Llavors em van insultar i potser no vaig fer ben fet però vaig agafar l'escopeta de balins i vaig llençar dos trets a l'aire", ha dit. La fiscal demana una multa de 60 euros per un delicte lleu de lesions. El cas ha quedat vist per sentència.