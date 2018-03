Jutgen un veí de Palamós que va disparar un balí a un home en una cassolada

El Jutjat d'Instrucció Número 4 de la Bisbal d'Empordà va jutjar ahir un veí de Palamós acusat de disparar un balí que va impactar contra un home durant una cassolada de protesta per l'empresonament dels «Jordis» i els escorcolls a la seu del Departament d'Economia. Els fets els va denunciar un altre veí, que assegura que l'acusat el va insultar i va veure com treia l'arma al balcó. La víctima va denunciar les lesions l'endemà perquè inicialment no havvia identificat l'impacte i pensava que li havien llençat una pedra, va explicar. La fiscal demana per a l'acusat una multa de 60 euros per un delicte lleu de lesions. El cas va quedar vist per a sentència.

Pels volts de les deu de la nit del 16 d'octubre de l'any passat, es va celebrar a Palamós una cassolada per protestar per l'empresonament dels «Jordis» i els escorcolls que es van produir a la seu del Departament d'Economia. Un dels denunciants va relatar durant el judici d'ahir que va sortir al balcó i en un edifici perpendicular al seu va veure la silueta d'un home que el va començar a insultar. No li va poder veure la cara però va explicar que poc després va veure com entrava a l'interior del pis i en sortia amb una escopeta i començava a disparar. «Em vaig espantar i vaig entrar a dins», va relatar.

La víctima del tret va explicar durant la seva declaració que ell havia sortit al balcó per acompanyar la seva dona, que participava a la cassolada des de casa. De sobte, va rebre un «impacte molt fort». En un primer moment, va pensar que havia estat una pedra. Quan va entrar dins de l'habitatge, va veure com l'impacte li havia deixat una lesió important i un forat d'uns 5 mil·límetres al jersei que duia posat.



Cap indemnització

L'endemà dels fets es va trobar amb uns mossos al carrer i els va explicar el que li havia passat. Segons va relatar, els agents tenien constància dels fets arran de la denúncia de l'altre veí i el van emplaçar a anar a un centre mèdic perquè li fessin un reconeixement i a presentar denúncia. Va assegurar que no havia vist qui l'havia disparat, que no coneixia al presumpte agressor i que no volia reclamar cap indemnització.

L'acusat, per la seva banda, va declarar que havia estat bevent, que va sortir al balcó i va demanar als que participaven a la cassolada que «callessin», però que alguns li van proferir insults i que es va «enfadar». Aleshores, va detallar, va entrar a dins i va treure l'escopeta de balins i va llançar dos trets a l'aire. Desconeixia, en tot cas, si podia haver tocat algú.

Per tot plegat, el ministeri fiscal demana per a l'acusat una multa de 60 euros, la pena mínima per un delicte lleu de lesions. El denunciat va fer ús del darrer torn de paraula per remarcar que no té ingressos i que no sabia com podria pagar-ho. El cas ha quedat vist per a sentència.