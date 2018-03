Salvem el Golfet retira comentaris del Facebook ofensius per al promotor

Malgrat que la promotora del xalet polèmic de la cala del Golfet, al municipi de Palafrugell, Casa Calella SL, no ha realitzat cap manifestació pública en els tres anys que fa que la construcció apareix als mitjans de comunicació, sí que està atenta a allò que es publica. Almenys, en el Facebook de l'associació que s'oposa al projecte, Salvem el Golfet, que a finals del novembre passat va rebre un burofax d'un despatx d'advocats que representa Casa Calella SL on s'adverteix l'associació que emprendrà accions legals per comentaris ofensius contra el promotor, ja que entén que n'hi ha de caràcter injuriós, vexatori o que atempten contra el dret a l'honor i contra el dret de la propietat. La representant de Salvem el Golfet, Margarita Riera, ha demanat als usuaris del perfil de Facebook de l'associació –que és obert– que siguin comprensius arran de la retirada de comentaris que puguin ser denunciables ja que volen evitar l'obertura d'un front judicial per aquest motiu.

L'entitat, com ha publicat en el seu perfil de la xarxa social, exposa que va rebre el citat burofax el 28 de novembre de l'any passat. El document detallava els comentaris que hi havia en el perfil que podien ser ofensius i denuciables per part de la promotora. Aquests comentaris, fets a notícies sobre l'immoble, podien considerar-se insultants, injuriosos i calumniosos. Alguns d'ells, per exemple, posaven en dubte que la promotora hagués obtingut la llicència d'obres seguint els tràmits legals o animaven a cometre danys a la finca. Per això, el burofax demanava als administradors del perfil de Salvem el Golfet que retiressin aquests comentaris i controlessin els que es publicaran. Si no, Casa Calella SL els denunciarà.



Un procés judicial

Davant d'aquesta advertència, Salvem el Golfet va procedir, i procedeix, a retirar comentaris de la xarxa social que puguin ser denunciables per part del promotor del xalet. En aquest sentit, Margarita Riera ha recordat que «som partidaris del respecte» i ha destacat que l'associació mai ha fet manifestacions que insultin la propietat «ni hem especulat sobre coses que no podem demostrar».

La representant de l'associació ha afegit que ja es troben immersos en un procés judicial –fa un any van presentar un contenciós-administratiu contra la llicència d'obres–, cosa que és cara i que ha de rebre tots els recursos econòmics dels que disposa Salvem el Golfet. Per això, l'entitat no es podria permetre haver de fer front a una denúncia pels comentaris de Facebook. Margarita Riera ha fet una crida perquè la gent que estigui en desacord amb el xalet del Golfet es faci sòcia, ja que és de les quotes que paguen els membres que es poden pagar les despeses judicials. A més, la intenció de Salvem el Golfet també és intervenir en el Pla especial urbanístic dels Jardins de Cap Roig que, actualment, es troba en fase de presentació d'al·legacions.

El contenciós de Salvem el Golfet no és l'únic al qual haurà de fer front l'Ajuntament de Palafrugell per la concessió de la llicència d'obres a Casa Calella SL. L'altre l'ha interposat la Generalitat, que entén que l'obra vulnera paràmetres del Pla de millora urbana del sector.

A més, com ja va informar aquest diari diumenge passat, la Generalitat està pendent de resoldre definitivament una sanció de 6.783,72 euros a Casa Calella SL per la construcció de dos murs sense permís.