Jutgen a un policia local de Platja d'Aro per simular una caiguda per cobrar la indemnització

Els jutjats de Girona han començat a jutjar avui a un policia local de Castell-Platja d'Aro que s'hauria inventat una caiguda davant de la comissaria de la localitat amb l'objectiu de cobrar una indemnització. L'acusat va atribuir l'accident al mal estat de les llambordes de la vorera, que l'haurien fet entrebancar mentre anava del cotxe policial fins a l'entrada de la porta de l'equipament.

Arran d'aquest succés, l'home va presentar una reclamació patrimonial firmada per dos amics seus que asseguraven haver vist l'incident perquè en aquell moment passaven per davant amb el cotxe. Per tot això, el fiscal i l'acusació particular - exercida per l'advocat Carles Monguilod - demanen als tres encausats una pena de tres anys de presó per un delicte d'estafa i una suma de 2.599 euros que hauria de tornar el policia a la Mútua d'Accidents de Treball i Malaties professionals de la Seguretat Social en concepte de responsabilitat civil. Les defenses de cadascun dels processats en demanen l'absolució

La vista no es va poder finalitzar perquè faltava un dels testimonis proposats per la defensa i es rependrà el pròxim dijous amb la declaració d'aquest i les conclusions de totes les parts abans de que quedi vist per sentència.