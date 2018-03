Jutgen el policia de Platja d'Aro que hauria simulat una caiguda per ser indemnitzat

Els jutjats de Girona van començar a jutjar ahir un policia local de Castell-Platja d'Aro que s'hauria inventat una caiguda davant de la comissaria de la localitat amb l'objectiu de cobrar una indemnització. L'acusat va atribuir l'accident al mal estat de les llambordes de la vorera, que l'haurien fet entrebancar mentre anava del cotxe policial fins a l'entrada de la porta de l'equipament.

Arran d'aquest succés, l'home va presentar una reclamació patrimonial firmada per dos amics seus que asseguraven haver vist l'incident perquè en aquell moment passaven per davant amb el seu cotxe. Per tot això, el fiscal i l'acusació particular -exercida per l'advocat Carles Monguilod- demanen als tres encausats una pena de tres anys de presó per un delicte d'estafa i una suma de 2.599 euros que hauria de tornar a la mútua en concepte de responsabilitat civil. Les defenses de cadascun dels processats en demanen l'absolució.

Durant la vista d'ahir l'agent va respondre només a les preguntes del ministeri fiscal i dels advocats de la defensa, davant dels quals va reiterar la seva versió de la història. Va assegurar que en aquell moment va sentir «vergonya» perquè havia caigut anant uniformat i va aprofitar per dir que si hagués estat una caiguda intencionada, «no ho hauria fet davant de la comissaria perquè sabia que hi havia càmeres de seguretat». L'home també va negar haver cobrat diners de la mútua, i va assegurar que els únics diners que li havien arribat eren els pertinents «al sou estant de baixa».

Pel que fa als altres dos encausats, aquests van assegurar que havien firmat la reclamació patrimonial pràcticament «sense haver-ho llegit» i que no recordaven haver vist la caiguda del seu amic, tot i que en el moment que van declarar sí que n'havien deixat constància. Els dos acusats van dir que havien firmat «per fer-li un favor» i van negar cap possible acord econòmic que els beneficiés.



Aires de profeta

Durant el judici alguns dels agents de la mateixa comissaria que van comparèixer com a testimonis van relatar que el mateix dia s'havia celebrat una reunió amb l'agent processat per informar-lo d'un expedient sancionador contra ell (que el deixava sense sou i feina). El cap de la policia local va explicar que es van sorprendre quan l'acusat va preguntar llavors què podria passar «si aquell dia tenia un accident». Com si es tractés d'una profecia, el policia informava hores després que s'havia fet mal davant de l'equipament.

Un altre dels punts que es va posar sobre la taula, en aquest cas de la mà de la defensa, va ser l'autenticitat de les imatges gravades i la possibilitat que aquestes es poguessin falsificar d'alguna manera. El perit citat va dir que no es podia assegurar que les imatges fossin bones, però que tampoc s'hi observaven indicis de manipulació. Pel que fa al responsable de la base de dades, va defensar que totes elles comptaven amb un sistema d'encriptació que protegeix alguns aspectes, com la data i l'hora. La vista no es va poder finalitzar perquè faltava un dels testimonis i es reprendrà demà amb la declaració d'aquest i les conclusions de totes les parts abans de quedar vist per sentència.