Reprenen la recerca del noi que va caure d'un ferri davant la costa de Palamós

Els equips d'emergències han reprès a primera hora d'aquest matí la recerca de l'home que va caure d'un ferri aquest dimarts davant de Palamós. Un helicòpter de Salvament Marítim així com diverses embarcacions del mateix cos, la Guàrdia Civil i els GRAE dels Bombers el busquen per mar en diferents trams de la costa. Està previst que durant les properes hores també s'hi incorpori una embarcació amb submarinista dels Mossos d'Esquadra i que al llarg del dia es facin relleus amb un helicòpter dels Bombers.

Els fets es van produir pels volts de les quatre de la tarda quan l'home, de 22 anys i nacionalitat francesa, va caure al mar des del ferri Cruise Roma de Grimaldi Lines mentre navegava a quatre milles davant de Palamós. El vaixell, que transportava passatgers i vehicles, havia sortit de Civitavecchia, a prop de Roma, i es dirigia a Barcelona. L'embarcació en el moment dels fets va fer diverses voltes a la zona per on hauria caigut el jove per tal d'intentar localitzar-lo, però aquesta primera recerca no va tenir resultat