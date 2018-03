Segueixen buscant el jove que va caure d'un ferri davant la costa de Palamós

Els equips d'emergències segueixen buscant el jove que va caure dimarts a la tarda per la borda d'un ferri davant la costa de Palamós.

El noi, de 22 anys i francès, va caure per causes que es desconeixen daltabaix d'un ferri que uneix Civitavecchia (Itàlia) amb Roma quan es trobava a unes 4 milles de Palamós.

La tripulació va donar l'avís dels fets i des de llavors, Salvament Marítim coordina el dispositiu de recerca on hi treballen: l'helicòpter i la Salvamar Sirius de Salvament i també per aire i mar, participen en la cerca els Bombers, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra.

Aquest matí s'ha reprès després que ahir el vespre es finalitzés sense resultats. Avui està previst que tant per aire com per terra es segueix revisant tot la costa entre Sant Feliu de Guíxols i Blanes.

L'home va caure de l'anomenat ferri Cruise Roma de la companyia Grimaldi Lines, que transportava a més de passatgers, vehicles.

En aquesta captura de pantalla de la web de Marine Traffic es pot veure com el ferri va donar voltes davant la costa gironina ahir la tarda quan es va produir el succés per buscar el passatgers.