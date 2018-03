Portaran al TSJC les obres de la Pineda d'en Gori de Palamós per evitar que s'hi facin apartaments de luxe

La plataforma Salvem la Pineda d'en Gori denunciarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les obres que s'estan fent en aquest paratge natural de Palamós (Baix Empordà), i que comporta una "tala indiscriminada" d'arbres. Des de l'entitat esperen que els jutges aturin el projecte que hi ha previst en aquesta zona; la construcció de 48 apartaments de luxe. Els veïns també presentaran un expedient a l'Ajuntament, on al·leguen que una part del permís d'obres és "il·legal".

A més, formalitzaran una queixa per la "falta de supervisió" per part del consistori a l'hora de vigilar la tala d'arbres. El portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Pau Bosch, recorda que per llei hi ha d'haver un control municipal que, assegura, "és inexistent". "Allà mai hi hem vist cap tècnic de l'ajuntament o cap treballador", ha expressat.

Continua el conflicte obert entre l'Ajuntamet de Palamós i la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori. Després que el consistori baix-empordanès donés llum verda a l'inici de les obres en aquest paratge natural per fer-hi habitatges de luxe, l'entitat ha anunciat que portarà el cas al TSJC per intentar aturar un projecte que qualifiquen com "una bogeria", i que inclou aixecar dos edificis per part d'una promotora suïssa. En paral·lel, els veïns també presentaran al·legacions al consistori ja que consideren que hi ha "deficiències tècniques" en el permís d'obres, pel què fa a volum edificable.

L'objectiu de portar el cas al TSJC és doble, segons explica el portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Pau Bosch. D'una banda aturar el projecte, i de l'altra que possibles compradors d'alguns dels apartaments "es tirin enrere" quan sàpiguen que hi ha un procediment obert. Bosch recorda que el propietari "està obligat" a informar que la causa està en un jutjat. "Entenem que si un comprador veu que se la juga a perdre la inversió, potser evita fer-la", explica.

Amb aquest argument esperen que el promotor no continuï amb les obres per por a no poder vendre els immobles. Tot i això, Bosch "està convençut" que "faran el què calgui" per ocultar el procés judicial. I és que un comprador s'arriscaria a no recuperar els diners invertits, si al final un tribunal obligues a aturar la construcció dels dos edificis, o la seva demolició d'aquí uns anys. "El nostre objectiu és fer saber que al darrere d'aquests apartaments hi ha un procés judicial, per tal que els inversors ho tinguin en compte", assenyala.



Tala sense control



Bosch denuncia que l'Ajuntament de Palamós no està controlant la tala d'arbres que s'està fent a la pineda, i recorda que hauria d'haver-hi una supervisió dels tècnics municipals. "S'estan obrint rasants per posar els fonaments, s'està talant de manera indiscriminada i l'Ajuntament no hi té implicació", lamenta.

En aquest sentit, el portaveu de l'associació explica que, segons el permís que es va concedir a la promotora, les obres haurien de tenir "un impacte el més limitat possible". "S'hauria de fer un seguiment estricte per veure quins arbres es talen i quins no, i això no està passant", argumenta.



L'Ajuntament s'escuda en el POUM del 2003



Segons Bosch, el consistori al·lega que el permís d'obres s'ha atorgat basant-se en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 2003, a més de comptar amb els informes tècnics favorables. Però des de la plataforma ho veuen diferent, i consideren que "s'ha de reorientar el projecte" perquè s'incompleix la normativa en aspectes com el volum edificable. Bosch ha demanat al consistori que "no faci favors a alguns, esquivant el què diu el

POUM".

La construcció dels dos edificis d'apartaments de luxe està previst que acabi d'aquí a un any si no hi ha cap novetat judicial que ho impedeixi. En total s'han projectat 48 habitatges repartits en dos edificis que es vendran a partir de 305.000 euros.