L'Ajuntament de Palamós veu 'impossible' aturar les obres a la Pineda d'en Gori

L'Ajuntament de Palamós assegura que "és impossible" aturar les obres que s'estan fent a la Pineda d'en Gori, i que inclouen aixecar dos edificis de 24 apartaments de luxe cadascun. L'alcalde de la localitat, Lluís Puig, ha assegurat que "respecten" que la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori porti al TSJC el cas, però deixa clar que des del consistori no hi poden fer "res més". "Entenc perfectament que els veïns vulguin aturar-ho, però amb la llei a la mà nosaltres no podem anar més enllà. Si creuen que la via judicial ho pot parar nosaltres ho respectem", ha reblat. Procés judicial a banda, des de l'entitat ecologista han deixat clar que "seguiran lluitant" per aturar el projecte. De fet, aquest diumenge han organitzat una manifestació que ha anat des de l'Ajuntament a la platja, i que ha congregat prop de 200 persones.

Puig també ha contradit les afirmacions de l'entitat que assegurava que no hi havia cap control municipal de la "tala indiscriminada" d'arbres. En aquest sentit, el batlle ha deixat clar que s'ha "treballat intensament" des de l'àrea de Medi Ambient juntament amb l'empresa i els propietaris de la finca. "S'ha fet un rigorós estudi en relació quins arbres es talaven i quins no, no és cert que no hi hagi supervisió", ha etzibat Puig.

Segons argumenta el batlle baix-empordanès, s'han trasplantat moltes espècies autòctones en altres zones per tal de "no perdre la biodiversitat". "De fet, hem pactat amb les diferents parts quins arbres anaven a terra i quins no", subratlla Puig.



No se'ls amaga informació



Una altra queixa de la plataforma és que la informació no era del tot accessible i creuen que hi ha "certs punts" que "esquiven el POUM". De fet, el portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Pau Bosch, va anunciar que farien al·legacions al projecte al entendre que no es respectava la llei, especialment pel què fa al volum edificable.

Unes acusacions que Puig ha respost assegurant que l'Ajuntament "no té cap problema" en reunir-se amb l'associació i entregar la documentació "que calgui". "No amaguem res si troben que hi ha alguna escletxa que demostra que s'ha fet malament es mirarà", ha assenyalat.

L'alcalde també ha recordat que han recuperat "una part del terreny", i que el fet que no s'inclogués aquesta zona dins de l'espai protegit, no va ser una decisió del consistori. El projecte, que preveu aixecar 48 habitatges de luxe, continua el seu curs i, si no hi ha cap impediment judicial, les obres acabaran d'aquí un any.