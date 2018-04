Cremen vuit contenidors en una cadena d'incendis a Sant Feliu de Guíxols

Vuit contenidors han cremat a Sant Feliu de Guíxols en una cadena de sis incendis de matinada a diferents carrers. Una dotació de Bombers ha apagat les flames en cada un dels focs.

El primer dels incendis s'ha produït a les 2.20 al carrer Sant Pere, 44 i poc després un segon foc a la Rambla Generalitat, 32.

A les 3.00, segons Bombers, s'ha encès un altre contenidor al carrer Goya, al número 2, i a les 3.15 a la plaça Gaziel número 5. El cinquè dels incendis ha tingut lloc a la Rambla Generalitat, 25 a dos quarts de quatre.

La cadena d'incendis ha acabat a la plaça Empordà davant un supermercat Caprabo on s'han cremat tres contenidors.

Els Mossos d'Esquadra van identificar durant la matinada el possible autor dels fets. Tot i que no se'l va veure cremant els contenidors hi havia indicis que feien pensar que era el responsable dels incendis. Es tracta d'un veí de Sant Feliu de 30 anys amb les factulats mentals alterades. Se'l va identificar i va restar a mans dels tutors. Està previst que avui sigui citat a declarar.