Sant Feliu compra quatre escopetes per a la Policia Local per l'amenaça terrorista

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha comprat quatre escopetes de la marca Fabarm per a la Policia Local. L'alcalde, Carles Motas, va explicar ahir que l'Ajuntament ha fet l'adquisició per una qüestió de seguretat en els controls viaris que fan els agents i va exposar que l'amenaça del terrorisme gihadista ha estat una qüestió de pes a l'hora de prendre la decisió. De fet, el batlle va afegir que el terrorisme també està al darrere de la compra de les armilles per a tots els agents del cos. Motas va fer aquest anunci arran de la celebració de la festivitat del cos, que va tenir lloc ahir amb un acte intern i familiar ja que no va comptar, com en anys anteriors, amb representants d'altres cossos de seguretat –el batlle va negar que amb aquest acte intern es busqués boicotejar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil arran de les càrregues que van realitzar l'1 d'octubre.

Aquestes seran les primeres armes llargues de les que disposarà el cos policial ganxó. Segons el batlle, el cost de les quatre escopetes ha estat de 7.214,43 euros. Carles Motas va recordar l'esforç inversor que ha fet l'Ajuntament els darrers anys en la Policia Local, a on ha destinat mig milió d'euros. Així, va concretar que s'han canviat totes les pistoles Glock del cos, s'han comprat armilles per a cada agent per valor de 30.000 euros, tres cotxes per 156.000 euros, s'ha ingressat a la Xarxa Rescat (59.893,40 euros) i s'instal·laran 14 càmeres de videovigilància (195.000 euros, amb la possibilitat d'ampliar-ne a quatre més), que es col·locaran a les entrades al poble i vies peatonals.

Ahir també es van donar a conèixer les dades del cos de l'any passat, quan va realitzar 19.726 serveis. D'aquests, 21 van ser per violència de gènere, 55 per ocupació il·legal d'immobles, 200 per furts i robatoris i 99 per danys a la propietat.