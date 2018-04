Sant Feliu tala els 15 oms del passeig Rius i Calvet

La tala dels 15 oms del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols es va realitzar ahir. Una intervenció que la formació de Guíxols des del Carrer, a l'oposició, va criticar perquè entén que hi ha hagut manca de voluntat política en el govern per salvar-los i per la celeritat mostrada en descatalogar aquests arbres i fer totes les modificacions en el projecte de reforma del passeig per procedir a la tala: «D'ençà dels nou dies hàbils transcorreguts des de l'últim ple, on recordem que es va aprovar descatalogar aquests arbres per la via d'urgència i amb el rebuig de tota l'oposició, el govern s'ha afanyat per modificar l'informe tècnic, refer el pressupost, replantejar el projecte d'obra i, sense més demora, començar a talar».

Aquests oms havien de ser trasplantats en una zona verda que hi ha a Sant Pol, però la direcció de l'obra, els tècnics municipals i la coordinadora de seguretat i salut ho van desaconsellar perquè l'operació podia posar en risc l'estabilitat del mur de pedra que sustenta el carrer. La coordinadora de seguretat afegeia que existia «un risc greu» que el mur s'enfonsés a sobre dels treballadors que realitzessin les tasques manuals de retirada dels arbres. Fonamentant-se en aquests informes, el govern va acordar la tala.

Guíxols des del Carrer lamentava ahir que «ja no serem a temps de fer cap altra acció ni de proposar cap altra alternativa» i insistia que, si bé la seguretat dels treballadors ha de ser «sempre una obligació i una prioritat per a l'Ajuntament», també hi ha la possibilitat de tenir informes amb diferents consideracions en funció dels objectius, costos econòmics i termini d'execució de l'obra. La formació conclou que, «malauradament, la protecció d'aquests arbres ha quedat en mans d'un govern que prioritza el ciment d'unes grades, en bé d'una suposada modernitat, a un entorn més natural i singular».