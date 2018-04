La Germandat Artur Mundet té nou gestor al restaurant després de 29 anys

La Germandat Artur Mundet de Sant Antoni té un nou llogater al seu restaurant després de 29 anys. Es tracta del Grup Andilana, dedicat a la gestió d'establiments de restauració i hotels i que ja té una important presència a les comarques gironines: a Palamós, per exemple, hi té l'hotel Trias, l'hotel La Malcontenta i la taverna Fish!, entre d'altres; a Platja d'Aro, el restaurant Casa Brinda; i a Girona, el restaurant Blanc. Josep Paradeda, president de la Germandat, ha explicat que van rebre un total de 17 ofertes per portar el restaurant després que el llogater que havien tingut des del 1989 deixés l'establiment l'any passat, de manera que el contracte es va extingir el 31 de desembre passat. Paradeda, que és president de l'associació des de l'any 2007, ha exposat que l'entitat va escollir l'opció del Grup Andilana per solvència, professionalitat i pel projecte, que inclou la remodelació de la planta baixa i del primer pis, que fins ara era el local social de la Germandat i que també serà part del restaurant, que es troba al passeig de Sant Antoni. Arran de la inversió que hi fa el nou llogater, el contracte s'ha fet llarg, per a 20 anys.

Arran de la pèrdua del local social de sobre del restaurant, la Germandat, que té uns 300 socis, ha adquirit un local per fer aquesta funció al número 165 del carrer de Sant Antoni, i que anteriorment havia acollit la sucursal d'una entitat financera.

Tant l'establiment del restaurant com el Teatre Artur Mundet que hi ha a la part del darrere són donacions que va fer al seu dia el fundador de la Germandat a la mateixa entitat. La Germandat Artur Mundet va ser fundada el 1934 per Artur Mundet, un fill del poble que va fer fortuna al continent americà. S'hi va traslladar per l'expansió de la indústria del suro, sector que li venia de família, i va consolidar-s'hi amb el llançament a Mèxic d'un refresc, el Sidral Mundet –patentat el 1918–, que es va convertir en una beguda molt popular en aquest país –actualment és un dels productes de la multinacional Coca-Cola.

Paradeda ha relatat que la Germandat era una mútua l'objectiu de la qual era cobrir les despeses sanitàries dels associats. Una finalitat que amb els anys va anar perdent perquè «les mutualitats de petit format no tenen cabuda actualment», exposa el president, de manera que la Germandat ha deixat la cobertura assistencial i s'ha quedat amb el caràcter social i cultural. En tot cas, ha necessitat un temps de transformació, que va acabar fa uns tres anys –la darrera prestació que va oferir als mutualistes era un ajut per a l'enterrament. Paradeda ha recordat que la Germandat, a més de l'assistència, també tenia des dels inicis una funció social i cultural –per exemple, va explotar un cinema en el Teatre–, però el finançament d'aquestes activitats no podia sortir de les quotes que pagaven els associats.

A part de les quotes i dels beneficis que podia aportar el bar, Artur Mundet també feia aportacions anuals, i visitava Sant Antoni cada any. Va morir el 1965 a Ciutat de Mèxic mentre construïa una promoció de pisos a Sant Antoni perquè la Germandat n'obtingués una renda anual. Mundet també va fer obres filantròpiques a Barcelona i Mèxic.