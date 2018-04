Construiran un aparthotel al complex Politur de Platja d'Aro

Els nous propietaris del complex turístic Politur de Platja d'Aro volen construir-hi un aparthotel i estarien estudiant la manera d'integrar-hi la icònica marquesina ubicada a l'entrada de la urbanització. Així ho va donar a conèixer ahir el regidor d'urbanisme, Josep Maria Solé, qui va precisar que la llicència d'enderroc que va concedir el consistori el passat mes de gener segueix vigent. «Preferim que conservin l'estructura per la simbologia que té», va valorar Solé, qui va matisar, però, que mantenir la marquesina tampoc pot suposar un impediment a l'hora de tirar endavant el projecte. «De moment, no existeixen elements arquitectònics que li donin protecció jurídica, i a Platja d'Aro, ara mateix, fa molta falta crear allotjament turístic», va ressaltar l'edil.

De moment, són pocs els detalls que es coneixen d'aquest nou projecte hoteler. Segons el POUM de Castell-Platja d'Aro, el sector del Politur té ús hoteler amb jardí. Això suposa que l'alçada màxima de l'edificació podrà ser de 10,60 metres amb planta baixa i dues plantes superiors o que només es podrà ocupar un 30% de la parcel·la, entre altres condicions. A més, s'especifica que la zona on està instal·lat el complex –a l'entrada nord de la localitat– hi ha «mancança de comerç al detall» i que, per aquest motiu, es podrà destinar un 20% del sostre total edificable a l'ús comercial.



Una marquesina amb història

Tal com va avançar Diari de Girona el gener passat, l'Ajuntament de Platja d'Aro va concedir la llicència d'enderroc d'aquesta singular marquesina als antics propietaris privats, els quals havien entrat una instància al consistori amb aquesta petició. Al llarg d'aquests tres mesos, el complex hauria canviat de mans, i serien els nous propietaris els que estarien estudiant mantenir l'estructura.

Concebuda l'any 1963 pels arquitectes Antoni Bonet Castellana, Josep Puig Torné i Josep M. Esquius, actualment aquesta particular marquesina es troba en estat d'abandonament –amb deixalles i vegetació a l'interior de la finca– i presenta un enderrocament parcial. Aquesta estructura està formada per diverses làmines de formigó de 8 centímetres de gruix que, unides, generen tres tendals triangulars –recolzats sobre tres pilars de formigó armat– i formen un triangle buit al bell mig de l'edificació. Inicialment, aquesta marquesina va ser ideada pels seus autors com un reclam publicitari per vendre noves parcel·les i atraure nous residents al complex turístic Politur, ubicat a l'entrada de la localitat en direcció a Calonge. Aquesta estructura acollia diversos serveis: un centre de recepció, un supermercat, un aparcament, un magatzem i les oficines de venda, tècniques i d'administració. Amb els anys, però, l'edifici es va anar degradant i els serveis van anar desapareixent, fins a quedar en el mal estat en el qual es troba actualment.

El mes de gener de l'any 2007, el consistori va obligar el propietari de l'antic supermercat ubicat sota la marquesina –Solmar Tele 2000 SL– a tancar definitivament a causa del seu estat «ruïnós» i de «deixadesa», fet que va causar fortes crítiques entre els veïns de la zona. Finalment, aquesta edificació va ser enderrocada el mes de desembre de l'any 2008.