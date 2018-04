Primer acte solidari de «Viu Autisme» amb un sopar del xef Paco Pérez

L'Associació Viu Autisme, situada a Platja d'Aro i formada per 80 famílies de persones amb Trastorn d'Espectre Autista (TEA), celebra el pròxim dissabte 14 d'abril una jornada benèfica amb l'objectiu de recaptar fons per l'associació i conscienciar a la societat.

Entre les activitats que han preparat destaca el sopar del prestigiós xef Paco Pérez, que té 5 estrelles Michelin i elaborarà un àpat al restaurant Terra de l'Hotel Alàbriga de Sant Feliu de Guíxols. Els beneficis de la jornada solidària aniran destinats a projectes d'inclusió social com ara a l'organització de tallers de psicomotricitat i tallers per aprendre a anar amb bicicleta, a l'oferta d'un servei de logopèdia especialitzat o la creació d'un centre tutelat on les persones adultes amb TEA puguin aconseguir inserir-se en el món laboral i viure autònomament.

L'esdeveniment solidari compta amb la col·laboració de cares conegudes com el cuiner Marc Ribas, l'humorista Peyu o l'imitador del Crakcòvia de TV3 Oriol Cruz.

L'acte principal serà el sopar, on l'aportació solidària serà de 250 euros per persona i serà la cloenda de la jornada. Paco Pérez i el seu equip prepararan un menú per l'ocasió inspirat en els plats que acostumen a servir en els seus restaurants d'alta gastronomia.

Durant el sopar se subhastaran obres d'art de Dalí, Miró, Cuixart, escultures de Catherine Correia, i aportacions de col·laboradors com objectes provinents del Celler de Can Roca, el Rocambolesc, Novu i l'Àmfora de S'Agaró. Per assistir al sopar cal reservar plaça enviant un correu a info@hotellalabriga.com o trucant al telèfon 680 83 61 78.

A banda d'aquest sopar benèfic, i durant tota la setmana, es disputa un torneig de pàdel al Club Tenis d'Aro on els fons recaptats amb les inscripcions es destinaran a l'associació.

El dissabte al matí s'han programat dues ponències tècniques a càrrec d'experts en el TEA, com la professora en psicologia de la Universitat de Birmingham i directora de la primera escola per nens amb autisme situada a Ucraïna, Olga Bogdashina, i la psiquiatra de la Fundació Eulàlia Torras de Beà i professora del Màster d'Atenció Precoç de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, Remei Tarragó.

Després de les dues ponències hi haurà un taller d'artteràpia a càrrec de la pedagoga Clara Aulina, un altre de teràpia amb gossos per persones amb autisme per part de l'Associació d'Acció Social DISCAN i un de ioga terapèutic.

A més, durant tot el dia els assistents podran veure una exposició fotogràfica de Daniil Parniouk sobre la visió del món d'un nen amb autisme i titulada "One no One". Les persones que vulguin assistir a la jornada cal que confirmin assistència enviant un correu a viuautisme@viuautisme.com.

Paral·lelament a les ponències, el xef i popular presentador dels programes de TV3 Cuines i Joc de Cartes, Marc Ribas, oferirà una sessió de cuina per nens en directe basada en la cuina natural a través dels sentits. Al migdia els participants podran dinar a les instal·lacions de l'hotel a un preu popular que anirà destinat a l'associació.

Història de l'Associació Viu Autisme

L'Associació Viu Autisme, que representa a pares i mares amb un familiar amb autisme, va néixer en el 2012 i té la seu al municipi de Castell-Platja d'Aro. L'entitat, juntament amb la Universitat de Girona i l'Ajuntament del municipi van crear l'any passat la primera càtedra de l'autisme a Catalunya.

A Viu Autisme treballen per garantir la màxima inclusió de les persones amb TEA en tots els àmbits de la societat i ofereix orientació i atenció psicoterapèutica a nens, adolescents i famílies que pateixen el trastorn.