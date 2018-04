Detenen a Palafrugell un fugitiu condemnat per agressions sexuals a la seva filla menor d'edat

Les unitats d'investigació dels Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han detingut a Palafrugell un fugitiu condemnat a 15 anys de presó, per agressions sexuals continuades a la seva filla menor d'edat. L'home portava quatre anys escapolint-se de la justícia, fins que aquest diumenge els agents han pogut capturar-lo al domicili d'un familiar. Es dona el cas que el condemnat, de 63 anys, havia treballat en els serveis mèdics de la Direcció General de la Policia. Durant tots els anys que ha estat fugit els serveis d'investigació dels dos cossos han treballat conjuntament per tal de poder-lo localitzar. De fet, una de les hipòtesis que contemplaven els agents era que s'hagués traslladat a viure a països de l'Amèrica Llatina a viure.

L'any 2016, però, els policies van obtenir informacions que el situaven a Catalunya per la qual cosa es va obrir una nova línia d'investigació. La seva imatge es va arribar a publicar durant uns mesos en el portal EU Most Wanted. Al final, els agents l'han pogut capturar aquest diumenge quan sortia del domicili d'aquest familiar. Un fet, segons relaten els Mossos, molt poc habitual i que feia prenent sempre les màximes precaucions. Les poques vegades que l'home abandonava la casa ho feia amb ulleres de sol, una gorra i tapat, per tal de passar desapercebut.

L'Audiència de Barcelona va dictar contra ell una ordre de detenció i d'ingrés a presó el 4 d'abril de 2014, que seguia vigent encara. S'espera que en les properes hores passi a disposició del jutge a La Bisbal d'Empordà.