La Bisbal introdueix ninos bebès hiperrealistes per fer teràpia a la gent gran

El Geriàtric Zoilo Feliu de la Bisbal ha iniciat la innovadora teràpia amb bebès reborn. Bebès reborn és el nom que reben els ninos hiperrealistes: tenen una fisonomia que a simple vista sembla un bebè real: per la textura semblant a la pell, el pes, el color, l'expressivitat de la cara... I en alguns casos aquests bebès s'utilitzen com a instruments terapèutics, que és el cas de la Bisbal.

Aquesta teràpia no és curativa, però sí que s'ha observat que treballar el record en les persones grans aporta beneficis com la millora de la comunicació amb la resta de les persones o l'augment de la relaxació, entre d'altres. Aquesta teràpia va arrencar en un centre de persones amb demència dels EE.UU i la persona responsable va ser Anne Burnnet, directora del The Limes Care Home.

A diferència de la creadora Burnnet, que treballava amb diferents ninots, fins i tot de peluix, el centre bisbalenc s'ha centrat en el bebè reborn: perquè l'aspecte és més real i evita la infantilització.

Per estudiar els resultats de la teràpia s'utilitzaran mètodes de valoració com el diari de camp, que permet reflectir millores significatives com la connexió de la persona amb el moment present, disminució de trastorns de conducta, millores físiques...

La Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu, és centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya i pertany a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. És una residència assistida i centre de dia per a persones grans o amb risc d'exclusió social que es troba al carrer de l'Hopsital, 7 del municipi.

El centre vetlla per tal d'adaptar-se a les necessitats principals de cada persona: s'analitza, es comprèn i s'intervé en el context psicosocial de les persones mitjançant la coneixença de la història de vida buscant millorar el seu benestar biopsicosocial.

En aquest sentit s'orienta el programa d'activitats terapèutiques, educatives i socials a les necessitats de cada persona. La finalitat és connectar amb la persona de manera autèntica i respectuosa i proporcionar un canal de comunicació que connecti en el moment present.