Un home s'enfronta amb una motoserra i un matxet a la policia a Palafrugell

Un home de 39 anys i amb residència a Barcelona va ser detingut la matinada d'aquest dijous a Palafrugell després d'amenaçar amb una motoserra i un matxet agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana s'ha encarregat de les diligències i atribueixen al detingut la presumpta comissió d'un delicte d'amenaces, un d'atemptat a agents de l'autoritat i un altre de resistència als agents de l'autoritat.

D'acord amb l'informe dels Mossos d'Esquadra, la policia catalana va rebre un avís sobre dos quarts de tres de la matinada d'aquest dijous que la Policia Local necessitava suport per reduir un home que estava causant aldarulls en un bar situat al carrer de Torres i Jonama.

Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, l'home es trobava a l'interior d'un vehicle i en va sortir brandant una motoserra en marxa, amb la qual amenaçava els agents. Un cop se li va acabar la benzina de l'eina, va seguir les amenaces amb un ganivet de grans dimensions.

En els vídeos que han trascendit, es veu com els agents el van encerclar en una benzinera. L'home va aconseguir traspassar la línia policial i va córrer uns quants metres fins que els agents el van aconseguir reduir i detenir. Les fonts dels Mossos d'Esquadra han manifestat que fa oferir una forta resistència quan estava a terra. En aquest sentit, es pot apreciar com els agents li ordenen reiteradament que deixir anar el ganivet, alhora que el colpegen per aconseguir-ho.

Arran del succés, dos agents dels Mossos d'Esquadra i un de la Policia Local van resultar ferits lleus, han informat les fonts policials. L'arrestat va ser ingressat en un centre de salut mental.

{C}