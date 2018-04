Què són els llaços grocs?

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit han editat un fulletó que distribuiran entre els establiments turístics per informar als visitants de la simbologia del color grocs i dels llaços que reivindiquen l'alliberament dels "representants polítics catalans empresonats".

Els tríptics, que s'han elaborat en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès), a la voluntat municipal de "donar un mínim d'informació" als turistes per contextualitzar la campanya. La regidora de Destinació Turística, Sandra Pibernat, assegura que és molt important fer-los arribar el missatge de "primera mà", tot i que admet que segurament és una "situació prou coneguda per a molts d'ells" tenint en compte l'impacte internacional que ha tingut.

"A Catalunya, la majoria de la població demanem poder decidir lliurement i democràticament el nostre futur. El Govern d'Espanya només respon a aquest anhel amb acció judicial i repressió: empresonant els nostres líders, limitant l'autonomia del govern català i amb el control econòmic de les nostres institucions", remarca el document.

En aquest sentit, detalla que "és per això que pengem llaços grocs als nostres balcons i espais públics: per demanar la llibertat dels presos de consciència i la fi de l'actitud repressora del Govern d'Espanya". Finalment, relata que Catalunya és "un país d'acollida, obert al món i pacífic".

"Només demanem diàleg, poder votar i decidir el nostre futur", afegeixen a l'escrit. Des del consistori consideren indispensable informar als visitants d'aquesta situació i per això han editat el fulletó en quatre idiomes i el distribuiran entre els establiments turístics de la zona.

"L'Ajuntament de Torroella s'identifica plenament amb la reivindicació que hi ha al darrere del color groc", asseguren en un comunicat. Per això, n'han penjat un de grans dimensions a la façana de l'edifici consistorial, juntament amb una pancarta en la qual es demana la llibertat dels "presos polítics". D'altra banda, el darrer ple va aprovar per unanimitat una moció institucional de l'AMI i ACM en la qual també es reclama l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i denuncien la "deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol".