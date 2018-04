Els CDR organitzen la "Primavera Republicana" a Sant Feliu de Guíxols

Els CDR celebren demà i diumenge la "Primavera Republicana" als Jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols. El primer acte, a les onze del matí d'aquest dissabte, serà un debat sobre com fer la República catalana des dels municipis, amb la participació de l'alcalde de Celrà Dani Cornellà (CUP), Carles Benguerel d'ERC, i els regidors guixolencs Pere Albó (MES) i Quimet Clarà (PDeCAT).

A dos quarts d'una, Albano Dante Fachín presentarà el llibre que ha escrit amb Àngels Martínez Castells, â€?Informe urgent, des dels escons 4 i 5â€?. Una hora després, hi haurà una botifarrada popular al preu de 8 euros.

Ja a les cinc de la tarda, un nou debat sobre el futur de la República un cop celebrat el referèndum: 1 d'octubre, dia 1 de la República. I ara què? Hi haurà els periodistes Toni Sala i Carme Casas, la psicòloga Gemma Majó i l'economista Joan Bou.

A dos quarts de set de la tarda, hi haurà una actuació de Janot Carbonell, â€?Per fer la revolució cal estar una mica boigâ€?. Una hora després, una nova xerrada i debat sobre les lluites internacionals amb Yamal del Comitè rifeny de Girona, l'exregidora francesa a Talence per NPA, Marie; i Isidre Pallàs de la campanya BDS.

Per diumenge, la jornada arrencarà a la placeta de Sant Joan amb una cercavila a les onze del matí que acabarà a la platja amb creus, una actuació que es va fer a altres llocs com Cadaqués per denunciar "la manca de llibertats que pateix Catalunya".

La "Primavera Republicana" es clourà amb un vermut davant de la platja.