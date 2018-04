La Costa Brava i Barcelona s'uneixen per atraure superiots

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, ha presentat avui a les instal·lacions del Club Nàutic del port de Sant Feliu de Guíxols l'aliança de les marques Costa Brava Yacht Ports i Barcelona Clúster Nàutic. Una unió que a l'objectiu de promoure les grans eslores, atreure un nou perfil de turista i impulsar el dinamisme socioeconòmic a la costa catalana.

En aquest acte Ricard Font ha estat acompanyat del president de Barcelona Clúster Nàutic, Toni Tió; l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas; l'alcalde de Palamós, Lluís Puig; l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan; la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, Sandra Pibernat; el conseller del Patronat de Turisme Girona Costa Brava Girona, Xavier Ribera; i el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez.

Font ha exposat que "després de la primera aliança de creuers, teníem una oportunitat pendent, teixir aquesta unió en grans eslores". El president de Ports de la Generalitat ha subratllat la repercussió que tindrà en el territori: "És una activitat que genera una indústria, activitat econòmica i llocs de treball al país. La nostra filosofia és optimitzar la làmina d'aigua dels ports per encabir grans eslores, el que permet diversificar activitats i generar dinamització econòmica i ocupació".



La Mediterrània, la primera destinació a l'estiu

L'aliança de Costa Brava Yacht Ports i Barcelona Clúster Nàutic és un model de col·laboració publicoprivada clau per diversificar activitats i sumar esforços per captar el mercat de grans eslores a la Costa Brava i Barcelona. Les dues marques compartiran els coneixements del sector i els recursos econòmics per promocionar i fomentar-ne la demanda.

La Mediterrània és a l'estiu la primera destinació de iots de gran eslora del món amb un 80% d'ocupació. Aquest posicionament ha estat cabdal perquè les dues marques s'uneixin per tal de promoure's conjuntament com a destinació de iots de gran eslora, ha inforpmat Ports.

Ambdues marques han d'impulsar el creixement de l'activitat de superiots mitjançant la seva complementarietat. Barcelona és un pol d'atracció internacional que vol consolidar-se com a base tècnica hivernal i projectar-se com a destinació nàutica internacional també a l'estiu.

Per això ha de comptar amb la col·laboració d'altres destinacions atractives com la Costa Brava, una destinació en trànsit on aquesta tipologia de vaixells navega a durant els mesos d'estiu. D'aquesta manera, l'objectiu és posicionar la Costa Brava en aquest sector que utilitzarà els ports de la costa catalana i reforçarà Barcelona i l'àrea metropolitana com a punt d'entrada i base tècnica.

Costa Brava Yacht Ports i Barcelona Clúster Nàutic volen unir aquestes sinergies perquè els vaixells de gran eslora puguin romandre tot l'any a la costa catalana. Entre les accions proposades hi ha el posicionament de la marca Costa Brava Yacht Ports a través dels elements de comunicació de Barcelona Clúster Nàutic i l'organització d'accions de promoció pel territori.



La Costa Brava, a punt

Per Ports, la Costa Brava té una destinació, un producte darrere i unes infraestructures de qualitat en concordança amb la demanda de la indústria de superiots. Els punts forts d'aquesta destinació són la bona localització geogràfica dins la Mediterrània, ubicada a l'epicentre d'un triangle d'èxit que formen Barcelona, la Costa Blava francesa i les Illes Balears, a més de l'atractiva oferta turística de platges i cales, una gastronomia de primer ordre i una varietat d'activitats culturals, esportives i d'oci per a tots els turistes.

Actualment, la Costa Brava disposa d'una cinquantena d'amarradors d'entre 24 i 150 metres d'eslora distribuïts entre els ports de Roses, l'Estartit, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Aquesta activitat ha experimentat els darrers anys l'arribada d'aquest nou turisme nàutic que a poc a poc va obrint-se camí. El 2017 una seixantena de vaixells de gran eslora van visitar la costa gironina.



Impacte econòmic a Barcelona

De l'estudi elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona per al Barcelona Clúster Nàutic, l'any 2015, se'n desprèn que el mercat de grans eslores té 10.000 vaixells arreu del món. Així, cada vaixell genera anualment nou llocs de treball i 1 milió d'euros a la ciutat on s'està en conceptes com ara, serveis, activitats, manteniment i reparacions dels iots.

Segons aquest estudi, el sector nàutic a Barcelona i la seva àrea metropolitana compta amb 350 empreses que facturen 836 milions d'euros anuals i generen 8.300 llocs de treball. En total la costa de Barcelona i la seva àrea d'influència disposen de 350 amarradors per a embarcacions de gran eslora.



Costa Brava Yacht Ports

Després de la bona col·laboració institucional i l'èxit assolit amb Costa Brava Cruise Ports al mercat de creuers, es va crear l'any 2017 la marca Costa Brava Yacht Ports per promoure l'activitat de grans eslores. Formen part de la nova marca els ports de Roses, l'Estartit, Palamós i Sant Feliu de Guíxols i les seves destinacions, amb l'objectiu d'oferir instal·lacions portuàries, serveis de qualitat i paquets turístics dissenyats pels gustos més exigents.

Aquest projecte està liderat per Ports de la Generalitat, Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ajuntament de Palamós, Ajuntament de Roses, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Tanmateix hi col·laboren entitats d'àmbit privat com ara, el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols, Port Roses i el Club Nàutic Estartit, que disposen d'instal·lacions preparades per a aquesta tipologia de vaixells.