Les activitats de la Fundació Jordi Comas apleguen l'any 2017 un miler d'assistents

La Fundació Jordi Comas i Matamala va celebrar ahir al vespre el VI Memorial dedicat a l'empresari turístic desaparegut l'any 2012, el qual va comptar amb l'entrega dels segons Premis T, que van reconèixer l'empresari farmacèutic i mecenes Antoni Vila Casas, el matrimoni de Jordi Grau i Maria Dolors Segarra que ha impulsat el desenvolupament de l'empresa palafrugellenca Licors Grau, i l'ideòleg i impulsor del Festival de Música de Torroella de Montgrí, Josep Lloret. Un reconeixement a persones de diferents sectors però que tenen en comú que les seves activitats han col·laborat a impulsar el turisme a la Costa Brava. Carme Hospital, vídua de Jordi Comas i presidenta de la Fundació, va agrair als assistents –un centenar, entre els quals els exconsellers Ferran Mascarell, Lluís Alegre i Macià Alavedra; l'exdiputada Montserrat Surroca; els alcaldes de Castell-Platja d'Aro, Joan Giraut; Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí; i Palafrugell, Josep Maria Piferrer; Jordi Camps en representació de la Diputació; i el president de l'EMD de l'Estartit Genís Dalmau– la seva presència i va recordar l'objectiu de la institució de ser «un marc de pensament i d'interpretació del turisme des de tots els àmbits socials i de forma transversal».

Dels guardonats, tant els d'enguany com els anteriors –Ramon Boixadós, president de la Fundació Gala i Salvador Dalí; Elsa Peretti, dissenyadora d'alta joieria; i Eugeni Llos, promotor de viatges turístics–, Hospital va dir-ne que «representen el millor de la nostra societat» i formen part del «quadre d'honor del turisme a casa nostra».

Lluís Poch, director de la Fundació, va fer un repàs a les activitats que l'entitat va organitzar l'any passat, de les quals va destacar que van aplegar prop d'un miler de persones –sense tenir en compte l'exposició «El caràcter del color. Un passeig per la Costa Brava. Homenatge a Jordi Comas», a Castell d'Aro–. Entre les activitats de l'any passat, n'hi va haver a Barcelona sobre com aportar valor al turisme, el cinquè Memorial, les tribunes amb el consultor i formador Emili Duró i el xef Ferran Adrià, i les taules rodones sobre turisme i sostenibilitat. Per aquest 2018, la Fundació va obrir les activitats el març a l'Aula Internacional d'Innovació Turística d'ESADE per debatre la Costa Brava com a destinació de turisme cultural. Poch va afegir que treballen per convidar com a ponents l'arqueòleg Eudald Carbonell i el president del Patronat de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé. A l'octubre, serà el torn de les taules rodones al CaixaForum de Girona dedicades a la tecnologia aplicada al sector del turisme.

La celebració va tancar-se –prèvia al sopar– amb l'entrega dels Premis T als tres guardonats. Abans de rebre'l, van ser precedits d'una introducció a càrrec d'una persona que els coneix: el gerent de Costa Brava Centre Martí Sabrià va introduir el matrimoni de Licors Grau; l'educador i exdiputat al Parlament Joan Surroca va presentar Josep Lloret; i Ferran Mascarell a Antoni Vila Casas.